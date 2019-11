Congo-Kinshasa: Devant les hommes d'affaires et parlementaires allemands - Félix Tshisekedi développe sa vision pour le Congo, l'Afrique et le reste du monde

*Le chef de l'État, Félix Tshisekedi est arrivé à Berlin, en Allemagne, ce jeudi 14 novembre 2019 pour une visite de travail de 72 heures.

Aussitôt après son accueil avec honneurs militaires à l'aéroport de Berlin, le Président de la République a été reçu au Bundestag, le parlement allemand, par son président Wolfgang schäuble. Ce tête-à-tête de près 20 minutes a permis aux deux personnalités d'évoquer les questions d'intérêt commun entre l'Allemagne et la RDC. Toujours au Bundestag, à l'initiative de la Fondation Frietrich Ebert, le chef de l'Etat a été reçu par les parlementaires Allemands du groupe d'amitié germano-africain. Devant ses interlocuteurs, Tshisekedi Tshilombo a développé sa vision pour le Congo, l'Afrique et le reste du monde, dans le cadre d'un partenariat mutuellement avantageux.

Le Président de République a rencontré en fin d'après-midi les hommes d'affaires allemands très intéressés par l'énorme potentiel d'investissement en RDC.

Félix Tshisekedi a échangé sur sa vision pour le développement du Congo avec les membres de la Fédération de l'Industrie Allemande BDI et de la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industries Allemandes DIHK. BDI est la plus grande association industrielle d'Allemagne, elle est le porte-parole de l'Industrie allemande. La DIHK regroupe 79 chambres de commerce et d'industrie et représente ainsi 3,5 millions d'entreprises. Au cours d'un dîner d'Affaires, le Chef de l'Etat a échangé avec les membres de l'Association des Entreprises Allemandes en Afrique Afrika Verein. L'Association des Entreprises Allemandes en Afrique regroupe plus de 550 entreprises qui s'intéressent au commerce extérieur et à la coopération économique avec les pays du continent africain. Afrika Verein s'engage à donner une nouvelle image de l'Afrique en Allemagne.

Première puissance économique d'Europe, l'Allemagne suit de très près les actions du chef de l'Etat congolais et sa volonté d'entretenir un partenariat privilégié avec l'Allemagne.

L'un des moments forts de cette visite de travail germanique sera la rencontre avec la Chancelière allemande, Angela Merkel.

Le renforcement de la coopération bilatérale, l'appui substantiel ainsi que les domaines de la coopération figurent parmi les sujets des échanges en tête-à-tête.

Pour rappel, le chef de l'Etat est allé répondre à l'invitation lui adressée par le gouvernement allemand. Il y a deux mois, le ministre allemand des affaires étrangères, à la tête d'une forte délégation, avait effectué un aller-retour à Kinshasa pour rencontrer le Président de la République Félix Tshisekedi et lui déposer l'invitation du gouvernement allemand.

La diplomatie au beau fixe

Cette visite survient après le voyage du Chef de l'Etat à Paris, en France où il a pris part au Forum pour la paix et la sécurité. Aussi, a-t-il été reçu par le Président Macron qui a annoncé une aide à hauteur de 65 millions d'euros à la RDC et s'est engagé à accompagner le travail de modernisation et de transformation entrepris par son homologue Félix Tshisekedi.

La France va d'abord aider le pays à lutter contre les groupes armés notamment, à l'Est du pays. La coopération se fera en matière de renseignement mais aussi elle sera militaire, a souligné le Président français.

En même temps, Paris entend mener une action diplomatique, dans le cadre des Nations Unies, pour sanctionner les leaders de ces groupes. Sur ce volet sécuritaire, Emmanuel Macron a dit souhaiter que tous les pays de la sous-région s'engagent aux côtés du président Félix Tshisekedi et, en particulier le Rwanda et l'Ouganda.