Madagascar: Ambohitsorohitra - Lancement de la construction de l'Académie des Arts et de la Culture

Le président Andry Rajoelina a procédé, hier, au lancement de la construction de l'Académie des Arts et de la Culture.

Le président Andry Rajoelina a honoré de sa présence hier la cérémonie de pose de premières pierres des travaux de construction de l'Académie des Arts et de la Culture (ANAC). Cette nouvelle infrastructure sera érigée à Ambohitsorohitra, dans l'enceinte même du Palais, juste en face du lac Anosy.

L'ANAC prodiguera des formations dédiées, entre autres, aux arts plastiques et visuels, l'art de la scène, l'art oratoire, le cinéma et la photographie, le chant et la danse mais également à la conservation du patrimoine culturel et la conservation des traditions malgaches ainsi qu'à la communication culturelle.

L'ANAC disposera également d'une grande salle d'exposition et d'une salle de spectacle qui pourra accueillir divers évènements et représentations culturelles.

A terme, l'ANAC a pour objectif de former des professionnels dans les métiers des arts et de la culture. Outre sa vocation à la formation professionnelle, l'ANAC a surtout pour objectif de soutenir et promouvoir la culture malgache. Et ce, à l'échelle internationale.