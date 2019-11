Madagascar: Destination Londres - Un voyage royal organisé par « Wander and Melanin »

Une grande première à Madagascar ! Une jeune entreprise dénommée « Wander and Melanin », basée en Angleterre, plus précisément dans la ville natale de Robin des Bois à Nottingham, organise un voyage royal au Royaume-Uni.

En effet, si la destination Londres a été considérée auparavant coûteuse, elle est maintenant accessible aux voyageurs du monde entier, et ce, grâce à l'évolution de la situation économique locale.

A part l'incertitude autour du Brexit, le Livre Sterling, a connu une dépréciation de l'ordre de 20% depuis le référendum en 2016 par rapport aux deux devises de référence sur le marché international, à savoir, le dollar et l'euro. Ce qui constitue une opportunité pour les touristes internationaux qui veulent choisir cette destination Londres, selon les promoteurs.

Tarif promotionnel. Il faut savoir que cette start-up est dirigée par deux membres de la diaspora malgache ayant une forte expérience dans le domaine du tourisme. Elle organise ainsi un circuit touristique au départ d'Antananarivo pour découvrir six villes historiques au Royaume-Uni.

Il s'agit notamment de la ville du monde Londres, des villes universitaires Oxford et Cambridge, de la ville du football Manchester, de la ville des Beatles Liverpool et de Chester. « Wander and Melanin » assure ainsi toutes les réservations en avion pour les vols Aller et Retour ainsi que l'hébergement dans un hôtel 3 étoiles, les transports et les transferts locaux, sans oublier l'accès dans tous les sites d'attraction, et ce, pour un tarif du package promotionnel de 3 .599 euros par personne. Il y aura également des guides francophones qui vont faciliter les séjours des touristes malgaches une fois arrivés à destination, d'après toujours les explications des promoteurs.

Journée d'informations. Notons que ce voyage royal se tiendra du 14 au 28 février 2020. Des clients se sont déjà manifestés auprès de l'agence de voyage Azur qui travaille en étroite collaboration avec la société « Wander and Melanin », a-t-on appris. Ce samedi 16 novembre 2019, des représentants de l'agence de voyage Azur, organise une journée d'informations sur ce voyage royal suivie des séances d'inscriptions au grand public. Cet événement aura lieu au Gosh dans l'enceinte de Tanà Water Front à Ambodivona. « Nous ferons connaître aux intéressés les particularités de ce voyage inoubliable tout en leur rassurant que leur rêve est tout à fait réalisable », ont conclu les promoteurs.