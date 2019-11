Algérie: Para-athlétisme/Mondiaux-2019 (200m T51) - Médaille de bronze pour l'Algérien Berrahal

Dubai — L'Algérien Mohamed Berrahal a sauvé sa participation aux Championnats du monde-2019 de para-athlétisme à Dubaï, en décrochant la médaille de bronze de l'épreuve du 200m, classe T51, lors de la finale disputée mercredi en soirée.

Berrahal a terminé la course en 40.70, améliorant du coup son record d'Afrique, devant le redoutable Mexicain Navarro Sanchez (40.78).

Le podium a été complété par le nouveau champion du monde de la distance, le Belge Peter Genyn (37.90) et le Finlandais Toni Piispanen (38.32).

Tout heureux de sa consécration, Berrahal a remercié ceux qui ont cru en lui, après son échec lors de la finale du 100m, où il avait été disqualifié, après avoir franchi la ligne d'arrivée en 5e position.

Son entraîneur Abdelhak Kassouri a été, peut-être, le plus heureux de tous, affirmant qu'il avait toujours confiance en son athlète : "Peut-être j'étais plus stressé que Mohamed, mais comme je connais la valeur de l'athlète, j'avais confiance en lui et je savais que quelque part, il

allait réaliser une bonne performance".

Avant lui, quatre autres nouvelles médailles allaient améliorer la moisson algérienne grâce, tout d'abord, au lancer de poids, classe T56/57 avec Nassima Saïfi (argent) et Safia Djelal (bronze).

Leurs compatriotes Lahouari Bahlaz (argent) et Mohamed Hamchi (bronze) ont en fait de même au lancer de poids F32.

L'Algérie occupe donc la 15e position au tableau des médailles, avant la 8e et avant-dernière journée jeudi, avec un total de 14 breloques (2 or, 6 argent et 6 bronze) dans un classement dominé toujours par la Chine et ses 52 médailles dont 23 en or.

Au programme des épreuves de jeudi également, la participation de Kamel ardjena à la finale du lancer de poids (F33).

Plus de 1.400 athlètes issus de 120 pays, dont 22 Algériens, prennent part au rendez-vous de Dubaï, qualificatif aux Jeux Paralympiques de Tokyo-2020.

L'objectif de la participation algérienne est de revenir avec 18 médailles dont deux en or.