Algérie: Nairobi - Miraoui s'entretient avec les représentants de l'Etat de Palestine, la Syrie et les USA

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, s'est entretenu, en marge du sommet mondial sur la population et le développement qui se tient à Nairobi, avec les représentants de l'Etat de Palestine, de la Syrie et des Etats-Unis, indique jeudi un communiqué du ministère.

M. Miraoui et le Représentant permanent de l'Etat de Palestine aux Nations Unies à New York, Ryad Mansour, ont passé en revue, au cours de cette rencontre, "les expériences des deux pays dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la conférence internationale sur la population et le développement, tenue au Caire en 1994, ainsi que les moyens d'accélérer et de poursuivre la mise en œuvre des objectifs fixés en vue de réaliser le développement durable d'ici 2030", précise la même source.

Le ministre s'est également entretenu avec la ministre syrienne des Affaires sociales et du Travail, Ryma Al-Qadri, ajoute le communiqué, précisant que les deux parties ont passé en revue "leurs expériences concernant la mise en œuvre des objectifs de la conférence internationale sur la population et le développement du Caire en 1994" et ont évoqué "la stratégie future des deux pays visant à accélérer l'achèvement des engagements en matière de population et de développement en vue d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030".

M. Miraoui s'est entretenu en outre avec le chef de la délégation américaine participant à la conférence de Nairobi, avec lequel il a évoqué "le niveau de mise en œuvre du plan d'action de la conférence Internationale de la population depuis 1994 en matière de prise en charge de la mère et de l'enfant, la réduction des taux de mortalité, la consécration des droits des femmes et des enfants, la lutte contre la violence et la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que les moyens d'exploiter le dividende démographique pour atteindre les objectifs du développement durable".