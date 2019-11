Madagascar: Antsiranana - Quatre films documentaires projetés en quatre jours

Du 19 au 22 novembre prochain les producteurs comme Cyrille Cornu et Geoffrey Gaspard interviendront sur leurs films documentaires. Par ailleurs, Baobabs, Terra, Zanaka, Ainsi parlait Félix, ainsi que Tavela seront projetés à l'Alliance française, à l'Université, et au Jardin tropical, ainsi que dans les écoles grace au Culturbus.

Créer davantage de moments forts à l'Alliance en lien avec la population locale, les enfants, les étudiants mais aussi les adultes est l'objectif principal du responsable de l'Alliance française de Diégo-Suarez. « À travers la semaine du documentaire, nous amenons le cinéma à Diégo, qui est en manque et nous rendons hommage aux artistes et à la tradition malgache ».

Mardi 19 novembre à 18heures 30. Baobab entre terre et mer de Cyrille Cornu. Une expédition scientifique à la découverte des baobabs de Madagascar et des 'Vezo', l'un des derniers peuples nomades de la mer.

L'équipe a pu explorer en juin 2013 en pirogue à balancier 400 kilomètres de côtes sauvages et isolées dans l'ouest malgache. Il dévoile des découvertes , des rencontres et des résultats scientifiques surprenants dans une partie de l'île peu étudiée. Réalisateur, producteur et explorateur, Cyrille Cornu a mené des recherches articulant information et biodiversité.

« Ces activités m'ont permis d'étudier les forêts tropicales sèches en utilisant des images satellites afin de caractériser leur diversité biologique, l'impact de la déforestation et celui du changement climatique.

Depuis dix ans, je me consacre plus spécifiquement à l'étude des baobabs de Madagascar dont je suis devenu un spécialiste. Chaque année, j'organise des expéditions uniques en leur genre mobilisant des moyens de transport locaux pour accéder au cœur des forêts sèches où vivent les géants.

L'île de Madagascar est à plus d'un titre une source d'inspiration unique pour cinéastes et photographes. Nature et paysages y sont exceptionnels.

La diversité culturelle y est également remarquable. Photographe passionné depuis de nombreuses années, j'ai décidé en 2015 de réaliser et de produire mon premier film documentaire intitulé 'Baobabs entre terre et mer'».

Mercredi 20 novembre à 15 heures, Terra de Yann Arthus-Bertrand et Michael Piot. Ce documentaire retrace le parcours unique d'espèces qui, parmi des millions d'autres, ont évolué et prospéré à travers les ères d'évolution de notre planète.

Les réalisateurs démontrent « comment la perception de l'image et la représentation de la nature ont toujours été déterminantes dans l'histoire de l'Humanité ».

Jeudi 21 novembre à 18 heures à l'université d'Antsiranana et vendredi 22 novembre à 20 heures au jardin tropicale. Zanaka, ainsi parlait Félix, un film de Nantenaina Lova, produit par Andemika Films et Autantik Films.

Félix a combattu lors de l'insurrection du 29 mars 1947 pour reconquérir une liberté qui lui avait été volée par les colons français. Malgré les souffrances qu'il a endurées, il n'a pas laissé la rancœur envahir son âme.

Après le film Zanaka, ainsi parlait Félix, Tavela sera également projeté au même lieu. Film de Goeffrey Gaspard, le film illustre la tradition ancestrale malgache qui est en train de disparaître au profit de la mondialisation.

Le morengy, art de combat populairement pratiqué dans la région septentrionale de la Grande Ile, connaît un changement qui permet aux jeunes villageois de sortir de la misère.

Le culturbus : une annexe mobile de l'AFDS. Mis en place en 2017, ses objectifs sont les mêmes que ceux de l'Alliance francaise : la diffusion de la langue et de la culture française. « L'avantage ici c'est le côté "hors des murs".

Il nous permet de toucher un public qui n'ose pas venir à l'Alliance ou qui n'a pas le temps de venir ou encore qui n'est pas véhiculé » a expliqué le responsable de l'Alliance française de Diégo-Suarez.

En effet, il y a un réel engouement des écoles et de la population pour cet outil. Durant cette semaine documentaire les organisateurs vont intervenir auprès de la maison d'Arnaud, du lycée Anjarasoa et de l'école Avotra.