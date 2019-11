Madagascar: Barea /Antilopes Walya - Sécurité renforcée pour samedi !

Non seulement les normes de sécurité exigées par la Confédération Africaine de Football sont remplies avec la mise en place de trois nouveaux portails d'entrée, mais les forces de l'ordre ont été renforcées pour assurer une sécurité maximale lors de ce match entre Madagascar et l'Ethiopie rentrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021.

C'est la teneur de la conférence de presse d'hier à Mahamasina où le président de la FMF, Arizaka Rabekoto Raoul, entouré d'officiers supérieurs de la Gendarmerie et de la Police Nationale, a mis l'accent sur les nouvelles dispositions pour parfaire la sécurité.

Entrée plus fluide. Comme il fallait à tout prix voir tout en détail, la FMF n'a pas hésité à déroger à la règle en mettant en vente dès aujourd'hui les billets des gradins puisque tous les billets des tribunes ont été déjà vendus.

On sait en effet qu'il y a un risque en mettant en vente les billets des gradins avec cette possibilité de voir des faux et le préjudice que cela pourrait entraîner pour la FMF. Mais cette fois, les organisateurs ont trouvé la parade en marquant toutes les places et rendant ainsi l'entrée plus fluide car le numéro du billet détermine la place mais aussi l'entrée.

Et s'il y a un double d'un billet cela se saurait et comme les forces de l'ordre seront en nombre suffisant, on mettra très vite la main sur les faussaires.

Tous les atouts. L'idéal serait d'arriver à écouler tous les billets des gradins pour ensuite s'organiser sur les six entrées au stade de Mahamasina, le jour du match.

Le seul hic, c'est les supporters des provinces qui n'arrivent que samedi et qui risquent de n'avoir plus de place. Sauf peut-être s'ils passent directement leurs commandes au siège de la FMF.

En tout cas, le président Arizaka Rabekoto Raoul se réjouit de voir cet engouement de tous les Malgaches pour les Barea et remercie au passage tout le monde de ce très beau geste autour de notre équipe nationale.

« Nous avons mis tous les atouts du côté des Barea qui sont logés au Louvre mais nous avons aussi reconduit en totalité le staff technique lors de la CAN 2019 », explique le président Arizaka Rabekoto Raoul avec un brin d'optimisme car le match de samedi s'achemine vers celui de tous les records. Record d'affluence, record de recettes mais aussi record de... buts.