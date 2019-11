Congo-Kinshasa: [A l'occasion de ses 60 ans d'existence] CRP - Le Père Godefroid Mombula dévoile le chronogramme des activités prévues

A son siège de la 11ème rue Limete, quartier industriel, le Père Godefroid Mombula, directeur du Centre de Recherches Pédagogiques (CRP), a tenu un point de presse marquant le lancement de la célébration de 60 années d'existence de son institution. A l'en croire, le CRP, par sa création, est la première maison d'édition des manuels scolaires, la plus importante en RD. Congo. Dans ses propos, il a souligné que le CRP compte poursuivre sa mission pour le développement du pays.

En effet, de 1959 à 2019, le CRP a totalisé 60 ans, jour pour jour, depuis qu'il a été fondé par le révérend Père Pierre DETIENNE de la Congrégation des missionnaires de Scheut (CICM). Lors de ce point de presse, le Directeur Père Godefroid Mombula a fait savoir aux médias que cette maison d'éditions a beaucoup contribué dans le développement de la République Démocratique du Congo, en prenant une part active dans la promotion de l'éducation et à l'instruction de la jeunesse à travers l'édition, la diffusion et la promotion des manuels scolaires de qualité, conformément aux programmes nationaux d'enseignement à tout le niveau.

Dans sa mission fondamentale qu'il s'est assigné, le Centre de Recherches Pédagogiques, au-delà de ses 60 ans, va procéder à l'évaluation de son parcours et surtout d'envisager de nouvelles perspectives. Le Père Godefroid Mombula ne s'est pas empêché de dévoiler le chronogramme des activités prévues en marge de cette célébration. Les journées porte-ouverte vont débuter à partir du 15, 20, 22 novembre 2019, des expositions ventes de matériels scolaires sont prévues les 27, 28 novembre et 7 décembre 2019 à l'école primaire Notre dame de Fatima dans la commune de la Gombe. Les 29 et 30 novembre à la place victoire dans la commune de Kalamu, la grande journée culturelle qui sera organisée le 7 décembre 2019 à la paroisse notre dame de Fatima avec pour thème « les défis du CRP face aux exigences de la réforme du système éducatif en RD. Congo ».

Notons tout de même que le CRP, depuis sa création, a déjà produit plus de 400 titres d'ouvrages notamment, le célèbre Au gré des vagues, Via Nova 1, 2 et 3 pour ne citer que ceux-là.