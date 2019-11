Congo-Kinshasa: Réflexions sur la responsabilité des intellectuels dans la crise en RDC» de Freddy Mulumba

Freddy Mulumba, Directeur général adjoint de la Radio télévision nationale congolaise (RTNC), a présenté dernièrement un livre intitulé : «Réflexions sur la responsabilité des intellectuels dans la crise en RDC». La Paroisse Notre Dame de Fatima de la commune de la Gombe a servi de cadre à cette activité.

Ce fruit d'un travail intellectuel réalisé par Freddy Mulumba, constitue pour des intellectuels congolais un "vade mecum", c'est-à-dire, "va avec moi", une ligne de conduite pour une élite intellectuelle qui doit, dès lors, travailler pour les intérêts exclusifs de la Nation. La République Démocratique du Congo a-t-elle réellement besoin des intellectuels et de science pour son épanouissent ? Cette question vaut son pesant d'or, surtout pour interpeller les intellectuels congolais. «Sans cette remise en question, la RD. Congo ne sortira jamais de la tragédie humaine qui a fait de nous la risée du monde entier. Comment expliquer qu'un pays que Dieu a placé dans un vrai paradis puisse se comporter comme une nation sans cervelle, ni capacité de maîtriser son destin ? », S'est interrogé le Directeur général adjoint de la RTNC.

Une élite congolaise tenue en état par les politiques

A en croire l'auteur de cet ouvrage, la RD. Congo a, jusqu'à preuve du contraire, disposé d'une "élite des médiocres" qui a mis le pays dans une situation de délabrement très avancé dans tous les domaines. «Aussi, au lieu de servir le pays à travers la recherche de la vérité, d'éclairer et de conduire la RDC vers son épanouissement et son accomplissement comme nation moderne, ces scientifiques se sont mis au service de leurs propres intérêts et ceux de l'Occident », a-t-il affirmé. Et d'ajouter : « Notre pays est dans l'impasse. Il faut que les élites prennent la hauteur des problèmes actuels de la société qu'elles donnent des vraies orientations. Ce qui nous arrive actuellement, c'est parce que l'élite congolaise a échoué », s'est plaint l'auteur de l'œuvre.

Perspective de l'élite actuelle

En vue d'appuyer la vision de son œuvre, l'écrivain Mulumba a fait appel aux différents slogans soulevés par quelques figures emblématiques du pays, à savoir "Ne jamais trahir le Congo", a dit Mzee Laurent- Désiré Kabila et "le peuple d'abord" insisté Feu Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Depuis son accession à l'indépendance, la République Démocratique du Congo souffre de leadership ; ses dignes fils sont assujettis dans une politique des médiocrités extrêmes, fait savoir le penseur. «C'est tout l'intérêt de ce livre qui plaide pour l'émergence d'une élite de qualité. Tous les pays développés sont ceux qui ont une élite de qualité. Malheureusement en RDC, nous avons une élite médiocre. Nous n'avons pas d'autre solution que de la changer. Sinon, on ne peut que s'attendre à ce sort », a par ailleurs renchéri l'écrivain.

Cet ouvrage de septante-six (76) pages et cinq chapitres place l'élite intellectuelle et actuelle devant une position dans laquelle il doit, avant tout, prôner un esprit patriotique. Et quant à la jeunesse congolaise, Freddy Mulumba l'a appelée à s'adonner à la science et à la recherche car, selon lui, c'est l'unique moyen de développer la RD. Congo.

Signalons, en outre, qu'une conférence-débat autour du thème "le Drame de l'intellectuel congolais", animée par le Professeur Kä Mana a précédé la cérémonie de publication.