Madagascar: Concert évangélique - Les « Lehilahy midera » au FJKM Tranovato Ambatonakanga

Fondé en 2015 au sein de la Paroisse FJKM Tranovato Ambatonakanga, LEHILAHY MIDERA est un Chœur d'hommes dont la mission principale est l'évangélisation par le chant. Depuis sa création il reste fidèle à son Concert annuel qu'il veut aussi riche sur le fond que sur la forme.

Pour cette année, la représentation aura lieu dimanche prochain, 7 Novembre à 16 heures au Temple Tranovato Ambatonakanga et elle s'intitule ANDRIAMANITRA TSITOHA (Dieu Tout-Puissant). Comme fil conducteur Lehilahy Midera a choisi le verset biblique, tiré du livre de Job 22 : 21a

« Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix... » et sur lequel cette formation veut surtout glorifier la supériorité de la Puissance de Dieu, Créateur de l'Univers, mais également Sauveur et Rédempteur du Monde.

Le concert sera exclusivement une interprétation de différentes œuvres et sera constitué de quinze titres ; citons entre autres : Aviavy (Ndriana Ramamonjy), Feno hafaliana (Vonjy), Mankasitraka Tompo ô (Parfait Lalanirina).

Il y aura également des œuvres traduites en malgache par Lehilahy Midera, tirées des recueils étrangers et chants évangéliques : Wonderful Grace (John Pantry- USA), Du Sang de ton Agneau (Thierry Ostrini - Suisse),Happiness is the Lord (Ira Stanphill - UK). Et enfin des mélodies sur lesquelles Lehilahy Midera a écrit des textes, notons en passant la Sérénade de Franz Schubert (Das Schwanenlied) et la Sonate de Ryu Shi Won (My Memory).

Un éventail de chants que la vingtaine de choristes vise à mieux faire passer le message du Concert. Par ailleurs, une touche originale va être apportée à la présentation, car elle sera prise en main par Andry Rajaonarivo, animateur de la Radio Fahazavana, partenaire de cet évènement aussi bien cultuel que religieux.

Le Concert est de libre participation mais Lehilahy Midera compte sur son public pour pouvoir réaliser sa contribution au projet de construction de l'Eglise FJKM Andiolava (Ranohira) à laquelle s'active actuellement la paroisse d'Ambatonakanga.