Sénégal: Promotion du livre et de la lecture - Cinq militants célébrés par le ministere de la culture

Pour avoir contribué au rayonnement de la culture sénégalaise, la journaliste culturelle, Fatou Kiné Sène, le professeur de Français, Dieynaba Sarr, le directeur de la Francophonie, Maguèye Touré, l'ancien chercheur à l'Ifan, Dominique Zidouemba et le formateur de Daara, Mourtada Diop ont été célébrés hier, jeudi 14 novembre par le ministère de la Culture et de la Communication. La cérémonie de remise des distinctions est organisée en prélude la 17ème édition de la Foire internationale du Livre et du matériel didactique de Dakar.

Il s'agit de la journaliste culturelle, Fatou Kiné Sène, du professeur de français au lycée de Thiaroye, Dieynaba Sarr, du directeur de la Francophonie, Maguèye Touré, de l'ancien chercheur à l'Ifan, Dominique Zidouemba et du formateur au Daara Ahmeth Sakhir Lô, Mourtada Diop.

La cérémonie de remise des distinctions à ces personnes qui ont contribué au rayonnement de la culture sénégalaise, a eu lieu hier, jeudi 14 novembre lors d'un pré-colloque organisé au musée des civilisations noires. Occasion pour les lauréats de témoigner leur satisfaction.

«On a peut-être honoré Fatou Kiné Sène, journaliste à l'Agence de presse sénégalaise mais c'est en réalité toute la corporation qui a été honorée à travers ma modeste personne et je dédie ce trophée à tous les journalises culturels du Sénégal et d'Afrique», a déclaré la lauréate, Fatou Kiné Sène.

L'ancien chercheur à l'Ifan embouche la même trompette. «J'étais très satisfait de voir que le ministre de la Culture et de la Communication et son équipe, la Direction du Livre et de la Lecture aient pensé à nous qui travaillons dans l'édition.

J'étais agréablement surpris », a témoigné Dominique Hado Zidouemba, ancien professeur de l'Edition à l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication (Issic).

Pour le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, la cérémonie de remise des distinctions consiste à rendre un hommage à des acteurs méritants. «Ils se sont distingués aux yeux de tous comme ayant contribué à la promotion du livre et de la lecture.

Ils méritent que nous les prenions en exemple surtout pour la jeunesse», a soutenu Abdoulaye Diop. L'édition 2019 de la FILDAK qui se tient sous le thème «Livre et citoyenneté», a pour marraine, le Professeur Ramatoulaye Diagne Mbengue, recteur de l'Université de Thiès.

La Foire Internationale du Livre et du Matériel Didactique (FILDAK) est initiée depuis 1985 par l'Etat du Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement du secteur du livre et de la culture.