Algérie: Rencontre autour des améliorations à apporter lors de la saison estivale 2020

Tlemcen — Les améliorations à apporter sur le plan des moyens financiers, organisationnels et humains pour la saison estivale 2020 et l'évaluation de la saison estivale 2019 ont fait l'objet d'une rencontre régionale, qui a regroupé jeudi à Tlemcen les responsables des secteurs du tourisme de sept wilayas côtières de l'Ouest du pays en plus d'Alger.

Présidée par le directeur central au ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Abdelwaheb Bertima, la rencontre a vu la présentation de rapports de situations des sept wilayas côtières où les différents directeurs ont mis en exergue les efforts consentis sur le terrain afin d'offrir aux millions d'estivants un cadre agréable devant leur permettre de passer de bons séjours en compagnie de leurs familles ou de leurs amis.

En dépit des efforts, des insuffisances persistent encore notamment dans le domaine des activités culturelles et de la santé de proximité, a fait remarquer le représentant du ministère.

La rencontre, la sixième du genre à travers le pays, permettra de dégager les grands axes à améliorer suivant les critères relatifs à la sécurité des personnes, à la propreté des villes et des plages et des endroits et places publiques, à l'état des stades de proximité, des piscines et des forets récréatives, a-t-il fait savoir, déclarant que la saison estivale, comme recommandé par le conseil interministériel de mai 2019, ne touche pas seulement les 14 wilayas côtières mais l'ensemble des wilayas du pays.

Lire aussi: Saison estivale: améliorer le service public et promouvoir le tourisme intérieur

Face à cette situation, M. Bertima a exhorté tous les secteurs concernés à redoubler d'efforts et renforcer les moyens pour éviter à ce que de tels drames se produisent à l'avenir et à davantage de sensibilisation des enfants et des jeunes.

La saison estivale doit aussi permettre à un plus grand nombre d'enfants de bénéficier des bienfaits de la mer notamment par le biais des programmes des directions de la Jeunesse et des Sports qui ont totalisé cette année 21.000 enfants issus des villes de l'intérieur ayant profité de colonies de vacances. Le ministère de l'Intérieur a, pour sa part, pris en charge 50.000 autres enfants dans le cadre de la saison estivale.

Parmi les principales propositions émises par les responsables présents lors de la rencontre figurent le renforcement en moyens humains et matériels des communes côtières, la création d'entreprises spécialisées dans le nettoyage des plages et des villes côtières, la formation de maîtres nageurs et l'octroi d'enveloppes financières pour l'organisation d'activités culturelles et d'animation.

Toutes ces propositions et d'autres issues d'autres rencontres seront présentés au Gouvernement afin de les étudier pour un meilleur déroulement et une meilleure gestion des saisons estivales dans le pays.