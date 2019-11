Congo-Brazzaville: Mode - Les lunettes de soleil, tendance fashion de la saison

Comme le parapluie en cette saison de l'année, les lunettes de soleil aussi trouvent leur place avec ces canicules accablantes. Simples accessoires de mode pour certains, elles sont plutôt un outil idéal pour protéger ses yeux contre les rayons ultra-violets.

D'après les scientifiques, quand il fait beaucoup chaud, le soleil émet fortement des rayons UVA et UVB sur la terre. Ceux-ci peuvent abîmer les zones les plus fragiles des yeux et augmenter des problèmes de santé comme les risques de cataracte, de dégénérescence maculaire, de cancer de l'œil et de photo kératite. D'où, pour se protéger, il est essentiel de porter des lunettes de soleil adaptées.

Elles sont l'équivalent des mini pare-brise et donc des accessoires protecteurs indispensables pour nos yeux. Qu'on opte pour des modèles carrés, rectangulaires, ronds ou XXL, l'essentiel est de savoir les porter sans vouloir en faire trop. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a et y en aura toujours pour tous les goûts : de formes papillon, chat, aviateur ou d'inspiration qui remontent aux années 1990 et de style vintage. On les retrouve dans une panoplie de couleurs, du gris, vert, noir ou l'indémodable marron foncé. Les dégradations dans les verres, du sombre au plus clair en bas des verres, figurent également dans les tendances actuelles sur le marché.

Conseils pour bien choisir ses lunettes de soleil

Peu de gens ont le réflexe qu'il faut dans le choix des lunettes solaires. Pire, elles sont trop souvent achetées à la va-vite, au coin de la rue, sans que l'on ne se soucie vraiment de leur fonction première pour les yeux. Pourtant quelques astuces peuvent aider à s'assurer des lunettes durables et protectrices comme le coût car bien de verres à prix très bas ne sont pas de bonne qualité ; la couleur des verres (la teinte donne l'illusion d'être protégé, mas en réalité, laisse passer les rayons ultra-violets du soleil dont vous devez être protégés) ; la signature de marque qui peut être une contrefaçon.

Par ailleurs, en se procurant une paire de lunettes de soleil, il faut prêter attention à la qualité des finitions et la fixation des verres pour voir s'il y a quelques anomalies et les faire examiner par un opticien ou ophtalmologue pour écarter toute inquiétude.

Alors si vous désirez vous procurer des lunettes de soleil, choisissez les plus « tendances » côté monture et couleur de verre, surtout qui vont à merveille avec la forme de votre visage pour rester toujours élégants et sobres !

Alors pour guider votre choix, les opticiens attestent que les verres sont catégorisés selon la filtration des UV. La catégorie 2 est plutôt réservée aux lunettes portées en ville, où les yeux sont soumis à une faible luminosité. La catégorie 3 est idéale pour les vacances et les bords de la mer. Pour les personnes souhaitant faire des balades en pleine mer ou en haute montagne, la catégorie 4 leur est recommandée. Enfin, les verres polarisants disposent d'une grande capacité antireflet et réduisent l'éblouissement.