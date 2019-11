Algérie: Les députés introduisent plusieurs amendements au projet de loi de finances 2020

Alger — Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont introduit, jeudi lors de l'adoption du projet de loi de finances (PLF 2020), plusieurs amendements concernant différentes dispositions de ce texte de loi.

Lors d'une séance plénière présidée par M. Slimane Chenine, président de l'APN en présence de nombre de ministres, les députés ont adopté une série d'amendements contenus dans le rapport complémentaire de la Commission des finances et du budget de l'APN, alors que d'autres amendements ont été rejetés.

Dans ce cadre, les députés ont adopté l'introduction d'un nouvel article (76 bis) qui autorise les Algériens établis à l'étranger et désirant rentrer au pays à y faire rentrer des véhicules et des biens d'une valeur globale de 4 millions DA pour les étudiants et de 5 millions DA pour les reste des citoyens.

Ils ont également adopté la proposition d'un nouvel article portant déclaration obligatoire de montant en devises à l'entrée et à la sortie du territoire national pour les montants dépassant 5.000 euros ou équivalent en devises étrangères au lieu de 1.000 Euros actuellement.

Un autre amendement a été adopté, par les députés de la chambre basse du Parlement visant à revoir à la baisse la taxe sur le timbre du passeport destiné aux mineurs de 6.000 à 3.000 DA, à condition que cette mesure soit financée en revoyant à la hausse la taxe sur le droit de sortie du territoire national par les postes frontaliers à 1.000 DA.

Les députés ont procédé également à l'adoption d'un amendement concernant la soumission de l'industrie de montage ayant la position tarifaire 85.17.12.10.00 à un droit de douanes de 30% ainsi que le maintien des droit imposés à la téléphonie mobile, soit 30%.

Les députés ont adopté l'introduction d'un nouvel article (67 bis) prévoyant la prolongation du délai de soumission de soumission à la TVA jusqu'à fin 2022, des services liés aux activités de tourisme, d'hôtellerie, de thermalisme, de restauration, de voyages et de location des véhicules de transport touristique et ce pour soutenir le tourisme en Algérie.

Les députés ont voté "oui" pour un amendement pour que l'autorisation de la concession concernant les domaines de l'Etat soit fixée par arrêté du wali après proposition du comité technique de définir le site, promouvoir les investissements et réguler le foncier dans ces domaines, les actifs fonciers résiduels des entreprises publiques dissoutes et les actifs excédentaires des entreprises publiques économiques (EPE) ainsi que les terrains relevant des zones industrielles et des zones d'activité.

Concernant l'article 104 relatif au financement extérieur en faveur des projets économiques stratégiques et structurels, les députés ont introduit un amendement faisant obligation au ministre des finances de présenter à la commission des finances de l'APN un exposé sur les projets autorisés à être financés.

Dans ce cadre, l'article 105 du PLF a été modifié, en ce que le ministre des Finances présente un exposé devant la commission sur les activités de production des biens et des services qui revêtent un caractère stratégique.

Les députés ont adopté également une série d'amendements introduits dans le cadre du rapport préliminaire de la commission des finances sur le projet de loi.

Entre autres amendements, les députés ont adopté l'amendement de l'article 106 du projet de loi relatif à l'autorisation d'importation des véhicules touristiques d'occasion à essence de moins de 3 ans pour inclure les véhicules diesel, étant donné que l'article initial prévoit uniquement les véhicules à essence.

Concernant la restructuration de l'impôt sur le patrimoine, prévue dans l'article 26 du projet de loi, les députés ont adopté un amendement, proposé par la Commission, imposant cet impôt au taux de 1/1000 pour les biens dont la valeur dépasse les 100 millions de dinars.

Le même article proposait dans sa première formule un impôt allant de 100.000 DA jusqu'à 500.000 DA sur les biens dont la valeur est de 100 millions DA ou encore celle dépassant les 700 millions DA.

Les membres de l'APN ont adopté, en outre, l'amendement de l'article 102 relatif à la taxe additionnelle sur les produits tabagiques à travers l'augmentation de son taux à 22 DA par paquet, bourse ou boite au lieu de la proposition de 14 DA dans le texte du projet de loi. Cette taxe est fixée actuellement a 11 DA.

Aussi, les députés ont adopté l'amendement de l'article 281 undeciès du Code des impôts directs et taxes assimilés à travers la correction d'une erreur en remplaçant la souscription des redevables d'une déclaration de leur biens "auprès de l'inspection des impôts" par "auprès de la recette des impôts".

L'APN a adopté, par ailleurs, l'amendement de l'article 100 dudit projet qui soumet l'importation de l' "Aro Cyanide" (substance chimique) à l'autorisation préalable de l'administration fiscale, en laissant les détails d'application de cet article à la réglementation.