Algérie: Création d'un Commissariat algérien aux énergies renouvelables

Alger — Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, nouvellement créé auprès du Premier ministre, est chargé d'élaborer une stratégie nationale de développement du secteur et de sa mise en œuvre.

Il a aussi la fonction d'instrument d'aide à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique nationale dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Assisté par l'ensemble des secteurs concernés, le Commissariat définira, sur la base de la stratégie nationale, des stratégies sectorielles dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Il est question aussi d'identifier et de proposer des mécanismes de financement innovants pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, et de mener les études de valorisation et de promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Il est également tenu de proposer toute mesure de nature à l'améliorer, et autres mesures correctives du programme de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en fonction, notamment des évolutions techniques et économiques.

Pour réaliser ses missions, le commissariat peut créer des unités régionales ou locales, ainsi que des centres internes de formation spécialisée et des centres internes de recherche et de développement.

Il peut faire appel à toutes les compétences nationales et/ou étrangères devant lui permettre de définir et de mettre en œuvre la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, le Commissariat est dirigé par un commissaire, nommé par décret présidentiel, qui assure sa gestion dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.