Cameroun: Ketcha Courtès encourage le personnel féminin au leadership et à l'excellence

La ministre camerounaise de l'Habitat et du Développement urbain ( Minhdu), et surtout en sa qualité de présidente du conseil d'administration (Pca), était l'hôte du personnel féminin de la Société immobilière du Cameroun ( Sic), ce jour, au siège de l'institution à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Le personnel féminin de la Sic était à l'honneur ce jour à Yaoundé. Ce dernier a reçu la visite d'une invitée de marque : Célestine Ketcha Courtès, Minhdu et Pca de la Sic. Une occasion pour ces dames de la Sic, de féliciter la ministre pour sa nomination en août dernier par Paul Biya le chef de l'État, comme Pca de la Sic. Une nomination' vue d'un très bon œil par le personnel féminin de la Sic, jusqu'ici habitué à avoir uniquement les hommes, aux postes de. Pca et de directeur général. Pour ce personnel féminin, la nomination de Célestine Ketcha Courtès comme Pca de la Sic, est une marque du leadership féminin. Une notion sur laquelle la ministre les a entretenues durant la chaleureuse rencontre qui leur a permis de lui adresser ses félicitations.

"Je suis avec des femmes, je suis avec des mères. Vous êtes vecteur de développement, vecteur de cohésion, vecteur de paix", dira Célestine Ketcha Courtès la Pca de Sic à l'endroit de ses congénères. Et de poursuivre: " le développement du Cameroun se fera avec la Sic, et de par ma position de présidente du conseil d'administration, je veillerai pour qu'ensemble, nous femmes, montrons chacune à son niveau, que les femmes sont le socle du développement durable ".

Et modeste et reconnaissante, La ministre de l'Habitat et du Développement urbain dira: " Je profite de cette occasion pour remercier à nouveau le président de la République qui a fait confiance à la femme que je suis, en me confiant un aussi important département ministériel comme le Minhdu, et en me portant à la tête du conseil d'administration de la Sic. Je donnerai tout ce que j'ai de meilleur pour des résultats excellents".

Les femmes salariées de la Sic sont donc bien parties pour exceller dans leur travail, et ainsi convaincre davantage les décideurs, du leadership féminin.