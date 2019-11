Congo-Kinshasa: La MONUSCO réaffirme son appui pour « réduire les menaces des groupes armées sur la population »

communiqué de presse

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies en RDC, Leila Zerrougui, séjourne à Goma (Nord-Kivu) pour « coordonner les actions avec les autorités provinciales et la société civile, afin de renforcer la stabilisation et réduire les menaces des groupes armées sur la population. »

La cheffe de la MONUSCO a fait cette déclaration mercredi 13 novembre 2019, dans la soirée, après sa rencontre avec le gouverneur de la province du Nord-Kivu.

« Cette visite ... est consacrée spécialement au petit nord. Je veux vraiment voir ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, comment on peut travailler avec les autorités, comment on peut renforcer la protection en ayant un peu plus de compréhension sur ce qui se passe dans chaque zone, de Masisi, Walikale, Rutshuru, Kitshanga; toutes ces zones, où il y a des tensions et aussi des groupes armés. »

«Je voudrais voir comment on peut (...) réduire les souffrances des populations et renforcer l'autorité de l'Etat»

Leila Zerrougui a déploré aussi la situation des populations qui subissent beaucoup d'atrocités.

« Il y a des populations qui se déplacent. Il y a des viols, il y a beaucoup de choses. Et donc, je voudrais voir comment on peut agir de façon d'abord coordonnée, mais aussi bien réfléchir pour réduire les souffrances des populations et renforcer l'autorité de l'Etat »,a-t-elle poursuivi...