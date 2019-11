Ile Maurice: Maneesh Gobin - Le jugement de Ramgoolam pas sur le fond de l'affaire

L'Alliance Morisien organisait une conférence de presse, ce vendredi 15 novembre, au Sun Trust, pour faire le point après ces élections et parler du travail qui commence. L'occasion aussi pour les journalistes de poser des questions.

Interrogé au sujet de la radiation des chefs d'accusation et du procès dans l'affaire des coffres-forts de Navin Ramgoolam, l'Attorney General, Maneesh Gobin a affirmé que ce n'est pas un jugement sur le fond de l'affaire. «La cour indique que les charges sont vagues et incertaines. It's not a jugement on merits.» Il a cependant affirmé au préalable qu'il n'était pas prudent de faire de commentaire. Car ce jugement concerne l'accusé et le Directeur des poursuites publiques. Vu qu'il est indépendant c'est à ce bureau de décider s'il va faire appel.

Réputation de la Commission électorale

Leela Devi Dookun-Luchoomun, est, elle, revenue sur ce qu'elle appelle la «démagogie de l'opposition» qui «attaque la Commission électorale. Ce sont de mauvais perdants. Le Parti travailliste ne m'étonne pas». Elle estime que notre Commission électorale a une «réputation extraordinaire. Nou bizin serie, aret dir bann insanity. Nous avons une démocratie vivante. Il est important d'accepter que le peuple a fait son choix».

Anwar Husnoo n'a pas manqué de s'en prendre à Shakeel Mohamed. «La façon de faire de Shakeel Mohamed est regrettable. Li pe amen enn kanpagn demagog.» Il veut créer des divergences, entrainer des tensions et déstabiliser l'harmonie sociale, estime le ministre, qui s'est dit témoin de l'agressivité du député rouge.

Concernant le bulletin retrouvé, d'ailleurs (le député travailliste a remis un bulletin de vote utilisé à la commission électorale), Leela Devi Dookun-Luchoomun «laisse l'enquête suivre son cours».

Pension début décembre

Elle ajoute que le cabinet est confiant d'apporter très vite des résultats. «Le travail a commencé», notamment au niveau de l'augmentation de la pension de vieillesse promise dès décembre.

Ce que confirme le nouveau ministre des Finances, Renganaden Padayachy. «La pension va augmenter début décembre. C'est que l'économie va mieux. (... ) A travers le monde, nous devons aller vers une croissance inclusive. (..) Les économistes ce ne sont pas que des chiffres mais ce qu'il y a dans la tête. Nous devons voir tous les indices de croissance.»

Au sujet du départ de Gerard Sanspeur de Lanscope Mauritius et du ministère des Finances, où il était respectivement président et conseiller, Renganaden Padayachy a eu à déclarer : «Son contrat est terminé ou il a démissionné. Je n'ai pas encore travaillé là-dessus. Le plus important c'est que la croissance s'améliore.»