Cote d'Ivoire: Touba - Plus de 14 millions investis par le Coges du lycée Gouverneur Abdoulaye Fadiga

Le lycée Gouverneur Abdoulaye Fadiga (Lgaf) de Touba qui était en décrépitude, connaît une véritable cure de jouvence. Et ce, grâce aux travaux entrepris et qui se poursuivent par l'actuel bureau du Coges, dirigé par le missionnaire Vakéssé Diomandé.

Ce sont plus de 14 millions de FCfa qui sont injectés dans l'acquisition de : 160 nouvelles tables-bancs, 40 bancs pour l'équipement des salles spécialisées (laboratoires), 200 contreplaqués pour plafond, 44 feuilles de tôles, 280 ampoules Led et 4 projecteurs de 100 watts chacun pour l'éclairage de la cour de l'établissement. En sus, les toilettes, la salle des professeurs (équipée en split et en armoires), les aires de jeux, les salles de classes ont été rénovées pour la plupart.

Dans le cadre d'une visite de terrain effectuée le mercredi 13 novembre 2019, Benoît Yao Kouakou, préfet de la région du Bafing, préfet du département de Touba, accompagné du directeur régional de l'Education nationale, s'est rendu sur place dans l'optique de s'imprégner des travaux réalisés avec les fonds collectés auprès des parents d'élèves.

Au terme de la visite guidée, le premier responsable administratif de la région du fleuve noir, a exprimé des mots d'encouragements et de félicitations à Vakéssé Diomandé et à son équipe pour les œuvres réalisées. Il les a exhortés à maintenir le cap en matière de transparence dans la gestion des ressources mises à leur disposition. « L'Etat ne peut pas tout faire car l'Etat providentiel n'existe plus. Félicitations à vous pour cet excellent travail », a-t-il encouragé.

Profitant de l'occasion, le président Vasséké Diomandé a annoncé la tenue au sein du lycée Gaf, le mercredi 20 novembre 2019, de l'Assemblée générale bilan du premier trimestre au titre de l'année scolaire 2019-2020. Ce jour, selon lui, le point détaillé avec pièces comptables à l'appui, des dépenses effectuées, sera fait aux bailleurs c'est-à-dire les parents contributeurs.

Toutefois, il a souhaité l'implication de tous pour que leurs mandants, répondent massivement à l'appel du bureau. Il a précisé à cet effet que 3000 convocations ont été émises.