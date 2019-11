Congo-Brazzaville: Résidence artistique - L'appel à candidatures au Alserkal Arts ouvert jusqu'au 1er janvier 2020

Les artistes du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie du sud sont invités à postuler pour pouvoir participer à la résidence d'été qui se tiendra du 1er juin au 1er août l'an prochain, à Dubaï, aux Émirats arabe unis.

La résidence Alserkal arts foundation est une plate-forme d'échanges artistiques et rationnels, qui vise à soutenir les praticiens de la culture dans la réalisation de projets pertinents. Le programme est conçu pour favoriser une réelle implication des participants, à travers une série d'activités et de retrouvailles publiques.

Initiée par Abdelmonem Bin Eisa Alserkal et la famille Alserkal, la résidence se concentre sur des projets engagés socialement. A cet effet, elle est ouverte aux artistes, écrivains, architectes, conservateurs et chercheurs citoyens et/ou résidents permanents de la région Measa (Moyen-Orient, Afrique et Asie du sud).

Les candidats du Moyen-Orient doivent être citoyens et/ou résidents permanents des Émirats arabes unis, de Bahreïn, d'Égypte, d'Iran, d'Irak, de Jordanie, du Koweït, du Liban, d'Oman, de Palestine, d'Arabie saoudite, de Syrie et de Turquie. En ce qui concerne les candidats africains, ils doivent être citoyens et/ou résidents permanents des pays du continent africain. Les candidats de l'Asie du sud doivent être citoyens et/ou résidents permanents en Afghanistan, au Bangladesh, au Bhoutan, en Inde, aux Maldives, au Népal, au Pakistan et au Sri Lanka.

Les candidatures se font uniquement en ligne, à l'adresse https://alserkalavenue.ae/en/residence.php. Dans un seul dossier PDF, les demandeurs doivent notamment prévoir comme documents : CV complet avec les coordonnées complètes (nom complet, numéro de téléphone, adresse e-mail, identifiant Skype et URL du site Web personnel, le cas échéant), déclaration professionnelle ne dépassant pas deux cent cinquante mots, déclaration d'intention d'environ cinq cents mots, incluant une description de ce que l'artiste/praticien de la culture voudrait présenter pour son programme public. La déclaration doit également mentionner s'il existe des exigences spécifiques relatives aux médias ou aux studios, portfolio (le portfolio ne remplacera pas la déclaration d'intention).

A propos des bénéfices, la résidence Alserkal arts foundation prendra en charge les vols aller/retour de la ville du résident à Dubaï ; l'hébergement en chambre individuelle, dans un espace commun avec trois autres résidents maximum ; une allocation de subsistance mensuelle, de recherche et de programmation. De plus, les lauréats auront accès 24 h sur 24 à un studio de création de la résidence Alserkal, d'un soutien de l'équipe de la résidence ains que des présentations et échanges avec des professionnels de l'art locaux et internationaux, qui font partie du réseau de pairs d'Alserkal Avenue.

Pour plus d'information, un site dédié à l'appel à candidatures est disponible à l'adresse http://www.mladiinfo.eu/2019/11/04/alserkal-residency-open-call-summer-cycle-2020/.