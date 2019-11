Congo-Kinshasa: Kinshasa - Signature d'un protocole d'accord entre le FNPSS et une firme américaine

Le Fonds National de Promotion des Services Sociaux (FNPSS) a signé jeudi 14 novembre à Kinshasa un protocole d'accord avec la société américaine Global Trade and Finance. Un partenariat pour mobiliser plus de ressources afin de financer les projets et les programmes de développement communautaire dans les zones rurales des 26 Provinces de la RDC.

La directrice générale du FNPSS, Alice Mirimo, affirme que les travaux démarre en décembre prochain.

« Dernièrement vous aviez entendu, nous avions lancé un projet parce que le gouvernement a signé un accord avec la Banque africaine de développement toujours pour les questions de développement communautaire. C'est dans cette perspective que nous continuons à chercher d'autres partenaires et la société Global Trade and Finance a accepté. Elle va parcourir le monde entier pour nous, pour convaincre ceux qui ont de l'argent à venir investir au Congo dans les secteurs de l'électricité, de l'eau, la santé, de l'éducation et de logement. Nous aurons des villages aménagés parce que chaque fois que le fonds arrivera dans un village, nous commencerons à aménager toutes les infrastructures à commencer par les hôpitaux, les écoles, les centres de formation et surtout l'encadrement des jeunes, des enfants et des femmes. Nous commençons déjà en début décembre ici. La pose de la première pierre est prévue en mai à Ndombe dans la province de Inongo. », a-t-elle déclaré.