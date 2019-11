Togo: Création des 1000 entreprises agricoles, une mission de prospection à Kpélé pour baliser la voie

Pour baliser la voie à ce projet qui tient à coeur au MAPAH et par son biais le gouvernement togolais, depuis hier Jeudi 14 Novembre 2019, la préfecture de Kpélé retenue pour la phase pilote du projet de création de mille (1000) nouvelles entreprises agricoles au profit des jeunes et des femmes du Togo accueille une mission composée des cadres du ministère de l'agriculture, de la production animale et halieutique, des partenaires techniques du Camp Mobile du Futur et « Simulgames » et d'autres acteurs du développement rural à la base notamment les services déconcertés du Mécanisme Incitatif de Financement Agricole fondé sur le partage de risques (MIFA S.A).

Cette mission, selon les informations, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de création de mille (1.000) nouvelles entreprises agricoles au profit des jeunes et des femmes du Togo pour lequel, le ministère de l'agriculture et de la production animale et halieutique a lancé une opération de collecte de fonds pour l'opération TeleFood 2019. Elle aura à préparer la phase de déploiement du Camp Mobile du Futur et « Simulgames » qui démarrera début décembre 2019 par une formation à l'endroit des entrepreneurs agricoles, membres de coopératives agricoles et porteurs de projets d'unité de transformation agroalimentaire identifiés.

Pour ce faire, il est prévu des séances d'échanges avec les autorités locales et le briefing avec un groupe de coopératives potentielles bénéficiaires des initiatives en passant par l'inspection des sites proposés pour abriter la formation d'une part et l'installation des unités mutuelles de transformation déjà commandées d'autre part.

A terme, il s'agira pour l'opération de promouvoir une sécurité alimentaire durable, d'améliorer la productivité des exploitants agricoles, mieux gérer les exploitations puis organiser la transformation et la commercialisation des produits agricoles pour une alimentation saine pour un Togo #faim zéro.