Sénégal: L'UEMOA résolue à mener à bien sa politique de paix et de sécurité (président)

Dakar — Le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), Abdallah Boureima, a réaffirmé vendredi, à Diamniadio, l'engagement "résolu" de cette organisation, à "œuvrer à la poursuite de la bonne exécution" de sa politique commune, dans les domaines de la paix et de la sécurité.

"Permettez-moi (... ) de vous assurer de l'engagement résolu de la Commission d'œuvrer à la poursuite de la bonne exécution de la politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité", a-t-il notamment indiqué.

M. Boureima s'exprimait à l'ouverture des travaux de la quatrième réunion du Comité de haut niveau sur la paix et la sécurité de l'UEMOA. La rencontre, organisée au Centre international de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio, a été présidée par le chef de l'Etat Macky Sall.

Plusieurs experts ainsi que des officiels et les ministres en charge des Affaires étrangères, de la Sécurité et des Finances des Etats membres de l'UEMOA ont pris part aux travaux.

Le président de la Commission de l'UEMOA a rappelé que la rencontre se tient dans un contexte sécuritaire "particulièrement préoccupant", au regard de la récurrence des attaques terroristes perpétrées ces derniers temps au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

Il relève une extension de la menace terroriste à d'autres Etats membres de l'Union et le développement des activités connexes du terrorisme, commee l'extrémisme violent, les conflits inter et intra-communautaires, la piraterie maritime et la cybercriminalité.

M. Boureima a rendu hommage au chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, président du Comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité dans l'espace UEMOA.

Il a souligné que le leadership "clairvoyant et efficace" de Macky Sall a permis à la Commission de l'UEMOA, en rapport avec les Etats membres, "de réaliser des avancées significatives" dans la mise en œuvre de la politique commune de l'organisation dans les domaines de la paix et de la sécurité.

D'après un communiqué transmis à l'APS, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UEMOA avaient décidé, le 30 mai 2011, à Lomé (Togo), de faire des questions de paix et de sécurité "un chantier majeur, suite à une analyse approfondie de la situation politico-sécuritaire dans l'espace ouest-africain".

"Afin d'approfondir la réflexion, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'espace UEMOA ont créé le Comité de haut niveau sur la paix et la sécurité, le 6 juin 2012, dans la capitale togolaise, et ont confié sa présidence à Macky Sall, président de la République du Sénégal", ajoute la même source.

Selon le texte, cette instance de l'Union regroupe les ministres chargés des Affaires étrangères, de la Sécurité et des Finances des Etats membres.

Les présidents de la Commission de l'UEMOA, de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), du Comité interparlementaire de l'UEMOA et le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) en sont également membres.