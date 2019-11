Cote d'Ivoire: SARA 2019 - Le Cirad et l'AFD se mobilisent pour promouvoir un modèle agricole africain durable et innovant

La France sera le pays à l'honneur du Salon international de l'Agriculture et des Ressources animales d'Abidjan en Côte d'Ivoire du 22 novembre au 1er décembre, rapporte un communiqué du Cirad et l'Afd dont Fratmat.info a reçu copie, le 14 novembre 2019.

Le Cirad (La recherche agronomique pour le développement) et l'AFD (l'Agence française de développement) accueilleront les visiteurs sur un stand commun sur le Pavillon France et contribueront à une série de tables rondes sur la thématique d'une agriculture durable, innovante et résiliente au changement climatique. « L'agriculture intelligente et les innovations technologiques - quelles perspectives pour l'agriculture africaine ? » : c'est la thématique du Salon international de l'Agriculture et des Ressources animales (SARA) d'Abidjan qui se tiendra du 22 novembre au 1er décembre 2019.

Le Cirad et l'AFD seront présents sur le pôle institutionnel du Pavillon France (Pavillon A), coordonné par Business France, avec une soixantaine d'acteurs privés et publics français. Thème de leur stand commun : « Investir et innover pour une agriculture familiale et durable ».

Outre leur présence au Pavillon France, le Cirad et l'AFD contribuent au programme de la France au SARA, en partenariat avec différents acteurs du secteur public, privé et de la société civile. Une série de conférences et tables rondes (permettra ainsi de mettre en avant et de débattre des expériences et initiatives des acteurs de terrain pour l'agriculture durable et la transition agro-écologique en Afrique de l'Ouest.

Deux journées phares marqueront le programme de la semaine en salle plénière du SARA. Ce sera en présence du ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume.

Source : Communiqué CIRAD &AFD