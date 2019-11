Cote d'Ivoire: Sextape watanabé héritier - Vol de portable et chantage devenu badbuzz

Alors qu'il est en studio actuellement dans son pays ,et qu'il s'apprête à sortir un autre album mémorable, avant une grande tournée africaine et internationale, l'artiste congolais Héritier Watanabé, nouvelle coqueluche de la musique rumba, fait face depuis quelques jours à un BadBuzz sur les réseaux sociaux, suite à des images et vidéos présumées de SexTape.

Approchée, l'équipe de production de l'artiste a révélé que Watanabé a été victime du vol de son portable, et que suite à ce vol, il a fait l'objet de chantage de la part du voleur, finalement mis aux arrêts depuis peu. Toutefois, l'indélicat a eu le temps de sévir avant, en faisant des montages de sextape avec les images et photos trouvées dans le portable.

« Rien n'a été publié par Héritier Watanabé, qui est lui aussi une victime. L'enquête en cours démontrera la vérité. Nous présentons nos excuses aux fans de l'artiste, et à tous les amoureux de la musique, qui ne cessent de lui exprimer leur soutien. Héritier Watanabé reviendra plus fort. Il est libre en ce moment et en studio », a confié la source membre de l'équipe de production.