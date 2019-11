Sénégal: Lutte contre le terrorisme - Macky Sall pour des réponses adaptées et durables

Le président Macky Sall a présidé ce vendredi, la 4ème Réunion du Comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité tenue ce jour à Diamniadio. Dans sa communication, le président dudit comité a appelé à accélérer la mobilisation de l'enveloppe qui a été arrêté et qui est destiné au financement de la Sécurité en Afrique de l'Ouest conformément aux décisions du sommet extraordinaire de la Cedeao tenue à Ouagadougou réunis le 13 septembre dernier.

«Comme le financement, la coordination de nos forces de sécurité et de défense est fondamentale. Dans cadre, j'attends les conclusions de la réunion du groupe de travail sur la définition des modalités d'intervention pour lutter contre le terrorisme dans l'Union », a déclaré le président Sall. Il affirme que le combat contre le terrorisme et l'extrémisme violent est une action de longue haleine qui nécessite de la part des Etats des réponses adaptées et durables.

A son avis, les acteurs locaux doivent également contribuer et je me félicite de l'organisation des concertations sur la paix et la sécurité et le développement dans les régions frontalières qui se sont tenues à Sikasso et dont les conclusions ont été portées à notre attention.

«Il nous faut multiplier toutes les initiatives et faire preuve d'anticipation en vue de préserver la paix et la sécurité dans notre espace communautaire.

Pour conclure, je voudrais réaffirmer l'engagement du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité à œuvrer à la consolidation et à l'élargissement des acquis dans la mise en œuvre de notre politique commune », recommande M. Sall.