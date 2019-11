Algérie: Marathon - Plus de 100 coureurs prennent part au Timimoun Trail

Adrar — Au moins 105 coureurs de différentes régions du pays prennent part au marathon "Timimoun Trail" qui a débuté vendredi dans la région du Gourara (Nord d'Adrar).

Organisée sous l'égide la Fédération algérienne du sport et travail (FAST), avec le concours du secteur de la Jeunesse et des Sports, cette manifestations sportive, qui se poursuit jusqu'au 21 novembre, se déroule sur une distance 90 km scindée en cinq étapes avec des distances adaptées aux différentes catégories des coureurs, selon les organisateurs.

Cette manifestation annuelle vise à encourager et promouvoir la pratique sportive chez les travailleurs, à briser la routine de la vie professionnelle, et à offrir un cadre de rencontre et d'échanges entre algériens, en plus de faire découvrir la beauté et la diversité du potentiel touristique du Gourara, surtout qu'elle coïncide cette année avec la célébration du S'boue du Mawlid Ennabaoui (septième jour de la naissance du prophète Mohamed QSSL), a précisé Abdelkrim Chouchaoui.

En marge de la course, sont prévues des activités culturelles et récréatives, dont des exhibitions folkloriques locales et des circuits touristiques.

Plusieurs participants ont exprimé leur attachement à ce rendez-vous sportif et touristique annuel qu'ils "veillent à ne pas rater", encouragés par la beauté des sites naturels de la région du Gourara et la grande hospitalité de ses habitants.