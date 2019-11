Algérie: Para-athlétisme/Mondiaux-2019 (1500m T38) - Médaille d'argent pour Abdelkrim Krai

Dubai — L'athlète Abdelkrim Krai a clôturé la participation algérienne aux Championnats du monde-2019 de para-athlétisme à Dubaï, avec une médaille d'argent, remportée vendredi en finale de l'épreuve du 1500m, classe T38.

Krai a parcouru la distance en 4:04.70, prenant la seconde place mondiale, derrière le nouveau champion du Monde, le Canadien Riech Nate (4:02.04, et devant l'Australien Kenzie Deon (4:08.49), alors que Madjid Djemai, l'autre algérien engagé dans l'épreuve, s'est contenté de la 10e position mais en améliorant son propre chrono (4:24.85).

Pour sa part, Asmahane Boudjadar a terminé le concours du lancer de poids, classe F33, en 6e position, avec un jet à 6,32m, réalisé à son second essai.

Le concours a été remporté par la Polonaise Lucyna Kornobys (7,81m), avec à la clé un nouveau record du Monde, devant la Russe Svetlana Krivenok (7,23m) et la Marocaine Fouzia El Kassioui (6,42m).

Après la 9e et dernière journée des mondiaux, l'Algérie a récolté une moisson de 17 médailles (2 or, 8 argent et 6 bronze), occupant provisoirement, la 17è position sur 63 pays classés et 120 pays présents aux joutes de Dubai-2019.

Il est à rappeler que l'Algérie avait pris part aux Championnats du Monde para-athlétisme-2019 avec 22 athlètes (14 garçons et 8 filles), avec l'objectif de revenir avec un total de 18 médailles (2 or, 4 argent et 12 bronze).

La Chine est assurée de terminer première des Mondiaux, avec un provisoire de 58 consécrations dont 25 or et 22 argent, devant le Brésil avec 39 médailles dont 14 or et l'Angleterre avec un total de 28 médailles, 13 or, 9 argent et 6 bronze.

Les compétitions se poursuivent en soirée et peuvent apporter des changements dans le classement final des médailles.