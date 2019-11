Algérie: Course Méharis - Bendiaf Moussa remporte l'épreuve reine de 18km

Oran — Le méhariste Bendiaf Moussa d'Ouargla a remporté l'épreuve reine de 18 km du trophée fédéral équestre course Méharis, clôturé jeudi en fin de journée à Adrar.

Le jeune Bendiaf a été couronné après avoir pris le meilleur sur Baba Bouhadjar de Tamanrasset et Benchiekh Zoubir de Ghardaia.La quatrième et cinquième places sont revenues Daoui Mohamed de Mehaoui Mohamed de Tamanrasset.

Dans l'épreuve de 10km, la victoire est revenue à Zeouadi Noureddine de Tamanrasset devant son coéquipier Mehaoui Mohamed et Toudji Cherif d'Adrar. La 4 et 5ème place sont revenues respectivement à Bekari Messaoud et Bendiaf Moussa d'Ouargla.

Dans les deux épreuves circuit fermés, la palme est revenue à Bouazza Abdelkader de Tamanrasset et Bellakhal Younes de Ghardaia qui ont dominés les courses " El-Darra" moyen et super.

Quatre courses se sont déroulées sur des distances de 10 km et 18 km et deux circuits fermés sur le fameux circuit de la route de l'aéroport d'Adrar offrant un beau spectacle aux amateurs d'épreuves des courses dromadaires venus nombreux.

Selon les organisateurs, les courses des dromadaires suscitent une véritable passion chez les férus dans le sud du pays.

A l'issue de cette compétition, les meilleurs ont été sélectionnés pour représenter l'Algérie dans les prochaines échéances internationales.

Cette compétition des dromadaires de trois jours, organisée par la ligue équestre de la wilaya d'Adrar sous l'égide de la Fédération équestre algérienne (FEA), en étroite collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Adrar a réuni plus de 150 concurrents représentants les wilayas de Bechar, El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Ain Salah, Tamanrasset et Adrar.

Le président de la ligue équestre de wilaya d'Adrar, M. Noureddine Argilos, s'est montré satisfait du niveau technique de cette compétition qui a tenu également à féliciter le travail des éléments de Gendarmerie nationale , protection civile et la santé qui ont contribué à la réussite de cette manifestation sportive.

Ce rendez-vous sportif a été clôturé par une cérémonie de remise de trophées et cadeaux aux lauréats, en présence des membres de la FEA et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Adrar.