Maroc: La culture marocaine dans ses multiples facettes en vedette à Toronto

Du 18 au 24 novembre courant

La culture et le patrimoine marocains sous leurs multiples expressions seront à l'honneur le temps d'une semaine (18-24 novembre) à Toronto, à l'initiative de l'ambassade du Royaume au Canada en commémoration du 44ème anniversaire de la Marche Verte et du 64ème anniversaire de la Fête de l'Indépendance.

Organisé en collaboration avec le consulat du Maroc et le centre culturel Dar Al Maghrib à Montréal, des partenaires institutionnels marocains et canadiens et des associations de la société civile de la communauté marocaine à Toronto de confession musulmane et juive, cet événement sera l'occasion de braquer les projecteurs sur l'artisanat du Royaume, les villes impériales, le tourisme et l'apport de la communauté juive en Afrique du Nord.

Le coup d'envoi de cette manifestation culturelle sera donné par deux cérémonies de lever du drapeau marocain en présence de nombreux dignitaires canadiens fédéraux et provinciaux: La première à la mairie de Toronto le 17 novembre et la seconde au Parlement de l'Ontario le 18 novembre. Au menu figurent en outre une exposition de photographies de Casablanca, la projection d'un documentaire sur l'artisanat ainsi qu'un atelier de calligraphie arabe, des spectacles pour enfants et un défilé de caftan haut en couleur outre deux cérémonies traditionnelles du mariage musulman et juif marocain.

Les organisateurs ont aussi prévu des conférences qui seront animées par des académiciens de renom sur les thèmes: les berbères et les juifs, le dialogue interculturel, Ahl Al Kittab et l'Université Al Karaouiyine.

La Semaine culturelle marocaine, qui aura lieu au Musée Aga Khan et à l'esplanade de métro hall de Toronto, offre aussi l'opportunité de mieux connaître la gastronomie du Royaume mettant en valeur l'un des aspects fondamentaux du savoir-vivre et de la riche civilisation marocaine aux multiples affluents. Elle sera ponctuée par une série de performances musicales et danses folkloriques avec à l'affiche notamment l'orchestre andalou de Montréal et Sahar Groupe.

L'un des points d'orgue de l'événement, un forum économique se tiendra le 18 novembre avec la participation d'acteurs représentant la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM), Casablanca Finance City, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et la Chambre de commerce Canada-Maroc.

Par ailleurs, un consulat mobile sera organisé à Toronto, en marge de cette Semaine culturelle, en vue de rapprocher l'administration des membres de la communauté marocaine résidant dans cette ville et sa région.