Ile Maurice: Joanna Bérenger - «Les militants sauront choisir leur leader en temps et lieu»

interview

Ce sera la première fois que vous allez intégrer le Parlement. Dans quel état d'esprit êtes-vous ?

Une nouvelle étape dans ma vie que j'accueille avec beaucoup d'humilité. C'est une grande chance et j'ai conscience de la responsabilité qui repose sur moi en tant que parlementaire et députée. J'ai hâte de représenter les habitants de la circonscription n°16 (Vacoas- Floréal) et d'oeuvrer pour faire progresser la situation concernant les sujets qui me tiennent surtout à coeur tels que l'environnement, la cause féminine ou les jeunes.

Votre père a évoqué la remise en question de son leadership. Votre opinion et ressenti sur cette question ?

En leader respectueux des valeurs de son parti et de ses militants, il a affirmé être ouvert à toute proposition quant au leadership du parti. Au MMM (Mouvement militant mauricien), nous avons une constitution qui garantit la démocratie au sein du parti et permet le renouvellement de la direction à travers des élections qui ont lieu tous les trois ans. Les militants sauront donc choisir leur leader en temps et lieu.

Comment voyez-vous l'avenir du MMM ?

Au MMM, nous avons toujours su fonctionner dans le dialogue. Nous avons fait le choix de nous présenter seul dans une alliance avec le peuple aux dernières législatives pour réaffirmer notre croyance dans les valeurs que prône le parti depuis 50 ans.

Nous avons su tenir notre promesse et relever le défi malgré les difficultés et ainsi garantir la pérennité du parti. Nous pouvons être fiers du projet que nous avions pour une autre île Maurice. Nous respectons le choix des Mauriciens et c'est désormais dans le même esprit d'équipe que nous définirons les stratégies à mettre en place pour l'avenir.