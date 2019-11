Maroc: Sellami se montre très ambitieux avec le Raja

Il y a quelques semaines, Jamal Sellami a été porté à la tête du Raja Casablanca après le limogeage de Patrice Carteron. Jeudi, il a été officiellement présenté en tant que nouvel entraineur des Verts. Lors de la conférence de presse de présentation, l'ancien sélectionneur de l'équipe locale marocaine a dévoilé les objectifs qui sont le sien.

« Notre but est de gagner tous nos matchs et remporter tous les trophées », a-t-il dévoilé. Avant de conclure : « Quand on joue pour un club comme le Raja, on porte un lourd héritage. Les joueurs doivent en être conscients et donner le maximum lors des matchs et pendant l'entraînement ».

Mal en point depuis quelques semaines, le Raja Casablanca entame une nouvelle ère avec Jamal Sellami. Il pourrait faire ses débuts sur le banc des Verts lors du match retour du 2ème tour de la Coupe Arabe des Clubs face au Wydad de Casablanca.

Pour rappel, à l'aller, les deux équipes se sont séparées sur le score d'un but partout.