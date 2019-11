Algérie: Youcef Atal - L'Algérien au-dessus des défenseurs en termes de dribbles

Youcef Atal n'en finit pas d'étonner. A chaque journée, il fait parler son talent et fait découvrir une autre facette de lui. Après le titre du joueur le plus rapide en Ligue 1, il est désormais le défenseur qui a le plus dribblé dans les 5 grands championnats.

Selon le site spécialisé WhoScored.com, l'arrière droit algérien avec 44 dribbles réussis en 10 matchs occupe la première place des défenseurs. Il devance l'international marocain qui est à 30 dribbles.

Toujours avec le même site, Youcef Atal est le deuxième joueur dans les 5 majeurs ayant plus dribblé compte tenu des matchs joués. Il est à 4,4 dribbles réussis par match en moyenne en 831 minutes disputéesYoucef Atal.

Most successful dribbles by defenders in Europe's top five leagues this season:

🥇 Y. Atal -- 44 (Nice)

🥈 A. Hakimi -- 30 (Borussia Dortmund)

🥉 E. Stevens -- 27 (Sheffield United)https://t.co/BwvcOJPEus pic.twitter.com/bp9wLLA5FX

- WhoScored.com (@WhoScored) November 14, 2019