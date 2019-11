Mali: L'Expert des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme entame sa quatrième visite dans le pays après de nouvelles violences

communiqué de presse

Genève — GENÈVE, 15 November 2019 / PRN Africa / -- Alioune Tine, l'Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali, se rendra dans le pays du 19 au 28 novembre 2019.

Cette visite fait suite à la pire attaque terroriste visant l'armée malienne depuis des années qui a couté la vie à au moins 49 soldats et un civil à Ménaka le 1er novembre, et aux incidents violents survenus dans les villages de Boukessi et Mondoro début octobre 2019. Lors desdits incidents, des groupes extrémistes ont attaqué deux camps de l'armée malienne, tuant au moins 38 soldats et forçant les habitants locaux à fuir leurs domiciles.

«Ces incidents reflètent une grave détérioration de la situation en matière de sécurité et de droits de l'homme dans le centre et le nord du pays», a déclaré Tine. «J'évaluerai les efforts déployés par le gouvernement du Mali et ses partenaires internationaux pour protéger les droits de l'homme.»

L'Expert indépendant se concentrera sur la situation des victimes et le degré d'inclusion dans la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. Il évaluera également les réalisations dans le domaine de la justice transitionnelle depuis sa dernière visite en février 2019.

Tine accordera une attention particulière à la préparation de toute audience publique et à la coordination des activités liées aux poursuites et à la recherche de la vérité, aux réparations et aux réformes institutionnelles.

Au cours de sa mission de 10 jours, Tine rencontrera des représentants du gouvernement, des autorités législatives et judiciaires, de la société civile et d'associations de victimes, d'organisations non gouvernementales, du corps diplomatique et de représentants de l'ONU.

Il préparera un rapport pour le Conseil des droits de l'homme en mars 2020.

SOURCE Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme