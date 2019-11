Sénégal: Journée du fonio - Kédougou met en exergue les vertus de la céréale

Kédougou, 15 nov (APS) - Les acteurs de la filière fonio de la région de Kédougou (sud-est) ont célébré vendredi la 10e édition de la journée dédiée à cette céréale en exposant des recettes culinaires et en revisitant ses vertus nutritionnelles et thérapeutiques, a constaté l'APS.

La cérémonie marquant la célébration de la journée du fonio s'est déroulée dans l'enceinte de la mairie de Kédougou, sur le thème : "Le fonio, une culture culturelle dans un contexte de changement climatique au Sénégal". Les autorités administratives locales et des délégations venues de la Guinée, du Mali et d'autres régions du Sénégal étaient présentes.

Selon le maire de Kédougou, Mamadou Adji Cissé, le fonio occupe désormais une place prépondérante dans les exportations sénégalaises en raison de ses vertus nutritionnelles et thérapeutiques. Il a salué la contribution des groupements de promotion féminine de la région à l'exploitation, à la transformation et à l'exportation de la céréale.

"C'est un levier important pour le développement de la région, pour l'autosuffisance alimentaire et la création d'emplois", a souligné M. Cissé, estimant que la filière fonio doit être soutenue et développée parce que 90% des femmes de la région de Kédougou s'adonnent à son exploitation.

L'ingénieur agronome Cheikh Guèye, coordonnateur du Réseau des acteurs de la filière fonio (RAFF), soutient que "la région de Kédougou est le pôle le plus important du développement de la filière fonio au Sénégal, car elle concentre plus de 56% de la production nationale".

M. Guèye a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts fournis dans cette filière agricole, afin de mieux la "structurer".

A son avis, la recherche sur le fonio doit être développée en vue de la production de semences certifiées et de la transformation des récoltes, la "commercialisation primaire", le marketing, la promotion et la vente des produits finis et dérivés du fonio au niveau local, national et à l'étranger.

Cheikh Guèye appelle aussi à encourager la consommation du fonio au Sénégal, pour tirer profit de ses vertus nutritionnelles et thérapeutiques, mais aussi en raison du fait que cette céréale est une "soupape de sécurité alimentaire pendant les périodes de soudure".

"Le fonio est une spécificité des communautés bédik, bassari, mandingue, koniagui, jaaxanké, dialounké, peul, etc., de la région de Kédougou", a-t-il ajouté, considérant même le fonio comme une "céréale sacrée".

"Cela a valu au fonio d'être inscrit, le 25 avril 2019, dans le patrimoine immatériel du Sénégal, grâce aux pratiques sociales divinatoires mystiques qui lui sont associées", a souligné M. Guèye.

Le fonio est "souvent décrit aussi, dans certaines contrées, comme une culture des sols pauvres. Considérée au Togo comme la culture des paresseux (il est facile à cultiver), le fonio se prête parfaitement aux changements climatiques grâce à sa gamme de variétés dont les cycles culturaux vont respectivement de 45 jours à quatre mois", a expliqué le coordonnateur du RAFF.

Aïssatou Aya Ndiaye, la présidente de ce réseau, a invité les acteurs de la filière fonio à la développer au Sénégal et à faire sa promotion à l'étranger.

Jean-Paul Malick Faye, adjoint au gouverneur de Kédougou, chargé des affaires administratives de la région, a rappelé que la journée du fonio était bien inscrite dans le calendrier du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural.

Ce ministère, selon M. Faye, demande chaque année aux autorités administratives d'aider à l'organisation de la fête du fonio, dans les régions de Tambacounda (est), Kolda (sud) et Kédougou, qui en sont les principales productrices au Sénégal.

Il estime que la journée du fonio est importante dans la mesure où elle permet de faire la promotion de la céréale et de sensibiliser les producteurs et les populations sur son importance, sur les plans nutritionnel, économique, social et culturel.

"Le fonio est aujourd'hui une céréale bien de chez nous", a souligné M. Faye, ajoutant que la simple évocation de cette céréale fait penser aux régions de Kédougou, Tambacounda et Kolda.

La journée du fonio a été célébrée dans d'autres régions. La cérémonie officielle s'est déroulée à Liberté VI, à Dakar, sur le thème : "Collecte de données sur le fonio ; quel enjeu pour le développement de la filière ?". Elle a été présidée par le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Moussa Baldé.