Ghana/Afrique du Sud: Demi-finales CAN U23 - Egypte-Afrique du Sud et Côte d'Ivoire-Ghana

Le Caire — Les demi-finales de la CAN U23 opposeront mardi l'Egypte à l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire au Ghana.

L'Egypte arrivée première de sa poule avec trois victoires en trois matchs respectivement aux dépens du Mali (1-0), du Ghana (3-2) et du Cameroun (2-1) est le favori de sa demi-finale.

C'est aussi l'avis du coach sud-africain, David Notoane estimant qu'il s'agira d"'escalader une montagne".

"On sait que ce sera difficile mais ce n'est pas irréalisable", a prévenu le coach de l'Afrique du Sud, arrivée 2-ème du groupe B avec deux nuls (0-0 contre la Zambie et le Nigeria) et une victoire (contre la Côte d'Ivoire 1-0).

"'Mais, n'oubliez pas que les A Sud-africains l'avaient réussi en juillet dernier en huitième de finale de la CAN contre le même adversaire", a rappelé Notoane. Il faisait allusion à la défaite de l'Egypte devant l'Afrique du Sud.

"Mes joueurs vont s'inspirer de ce que les Bafana-Bafana avaient réussi contre Mohamed Salah et ses coéquipiers en 8-èmes de finale de la CAN 2019", a-t-il rappelé.

L'autre demi-finale sera un des derbys de l'Afrique de l'ouest entre la Côte d'Ivoire arrivée première du groupe B, avec deux succès (1-0 contre le Nigeria et la Zambie) et une défaite contre l'Afrique du Sud, et le Ghana classé 2-ème du groupe A.

Les Black Stars avaient fait match nul contre le Cameroun (0-0), concédé une défaite contre l'Egypte (2-3) avant une victoire contre le Mali (2-0).

Les trois premières équipes du tournoi représenteront l'Afrique aux Jeux olympiques de Tokyo (Japon) en 2020.