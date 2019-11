Cote d'Ivoire: Eliminatoires CAN 2021 - Eléphants, barrir pour bien commencer

La sélection nationale séniors reçoit son homologue du Niger, ce samedi (19h Gmt), au stade Houphouët-Boigny, dans le cadre de la première journée des éliminatoires.

Les Eléphants de Côte d'Ivoire sont en regroupement depuis lundi, à Abidjan. Ibrahim Kamara, le sélectionneur national, et sa troupe au grand complet, reçoivent le Mena du Niger ce samedi, au stade Félix Houphouët-Boigny.

Ce premier officiel, depuis la fin de la Coupe d'Afrique des nations 2019 en Egypte, a un enjeu particulier : bien entamer la course et montrer aux Ivoiriens qui les regardent que cette équipe a les moyens de défendre le statut de la Côte d'Ivoire. Une grande nation de football qui aspire à briller au sommet de l'Afrique.

En dehors de Wilfried Zaha Dazet, le feu follet de Crystal Palace qui a des soucis avec son pied, depuis le dernier match de Premier League anglaise perdu (0-2) contre Chelsea, tout le commando est apte à affronter l'équipe du Niger. Une modeste formation du Mena qui n'est pas facile à manœuvrer. Et pour cause, les joueurs évoluent pour la plupart au pays.

Ce qui facilite les regroupements réguliers de l'équipe et lui permet d'avoir un jeu beaucoup plus cohérent sur le terrain.

Mais l'équipe de Côte d'Ivoire regorge d'étoiles. Ces garçons pétris de talent n'ont pas besoin de mille jours ensemble pour retrouver leurs repères. Et puis le coach a eu trois matches test en août, respectivement contre le Bénin et la Tunisie et un autre contre la Rd Congo en France pour se faire une idée de son groupe.

C'est d'ailleurs pratiquement le même groupe qui a brillé (3-1) en match amical, le 13 octobre dernier, contre la République démocratique du Congo au stade de la Licorne d'Amiens, en France qui est présent à Abidjan.

On ne devrait donc pas être surpris de voir dans la cage des Eléphants, Sylvain Gbohouo, et devant lui une défense pilotée par Ismaël Traoré et Wilfried Kanon, avec Serge Aurier à droite et Ghislain Konan à gauche. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, Kamara va sûrement miser sur Franck Kessié, Habib Maïga, Ibrahim Sangaré et Fofana Séko dans l'entre-jeu. Tandis que Max Gradel, Nicolas Pépé et Roger Assalé tenteront de faire le job en attaque.