Cote d'Ivoire: Hommage à Serey Dié - Des Ivoiriens saluent cette initiative de la FIF et réclament qu'il en soit de même pour Didier Drogba, Yaya Touré...

La Fédération ivoirienne de football (Fif) a décidé de rendre un hommage au capitaine des Éléphants, Serey Dié, ce samedi 16 novembre 2019. Ce, à l'occasion de la première journée du match éliminatoire comptant pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2021).

Sur la page officielle Facebook de la rédaction web de Fraternité Matin, www.fratmat.info, cette information a suscité énormément d'intérêts. Ce sont plus de 250.000 internautes qui ont été atteintes et une centaine de commentaires.

Dans l'ensemble, les Ivoiriens ont salué à sa juste valeur, cette décision de rendre hommage à Serey Dié qui met fin à sa carrière internationale. Cependant, des internautes ont émis le voeu de voir l'administration du football ivoirien en faire de même pour les autres internationaux comme Didier Drogba, Yaya Fofana et bien d'autres.

"Une très belle initiative à saluer mais il y a eu Didier Drogba et aussi Yaya Toué chers membres de la Fifi", commente Kanga Bénédiction. A sa suite, un autre internaute Parfait Ange Tahi renchérit: " Vous écoutez vraiment, même si vous ne l'aviez pas fait hier, il est bon de commencer un jour bravo a toi Capitaine. Et Mouss Papus Dosso d'ajouter : Donnez de l'importance aux gens de leur vivant". A côté de ces commentaires, il y a des internautes qui voient en cette initiative un acte de campagne de l'actuel président de la Fif, Sidi Diallo. Et cela, au regard de la volonté de Didier Drogba de prendre la tête de la Fédération.

Jérôme N'Cho commentant cette initiative écrit: "Quand Didier Drogba a pris sa retraite après la CAN, la Fif a dit qu'elle allait l'honorer. Mais jusque là, rien a été fait. Si c'est pour se faire réélire (Ndlr: parlant de Sidi Diallo) c'est trop tard."

Pour Étienne Maniga, un autre internaute, c'est la "riposte" à la compagne de Didier Drogba. Et de s'interroger: " Pourquoi les grands joueurs qu'on a eu, n'ont pas été honorés ?" Et Joseph Bini de rappeler: " Des oubliés comme Aruna Dindane, Drogba, Kalou, Zokora Maestro, Toué Kolo, Yaya Toyre, Jean Jacques Tizié n'ont jamais été honorés de la sorte après avoir tant donné. Mais pourquoi Serey Dié ?" Toute de même, il reconnait qu'il fallait commencer par quelqu'un. "Merci à Serey Dié et à tous ces joueurs qui ont apporté de la joie du plaisir à un moment donne ", écrit-il.

Le Président de la République, Alassane Ouattara, à la suite du communiqué de la Fifi en date du 14 novembre, s'est invité à cette cérémonie d'hommage au capitaine des Éléphants, vainqueur de la CAN 2015.

Le spot télévisé conçu pour la circonstance et invitant les Ivoiriens à effectuer massivement le déplacement au stade Félix Houphouët-Boigny, indique que c'est le premier capitaine des Éléphants qui offre gracieusement l'entrée du match, Côte d'Ivoire-Niger.