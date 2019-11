Cote d'Ivoire: Visa for music - La 6e édition s'ouvre le 20 novembre au Maroc

Une cinquantaine d'artistes séjourneront à Rabat, au Maroc, du 20 au 23 novembre.

Cela, à l'occasion de la 6e édition du festival de musique d'Afrique et du Moyen-Orient, dénommé Visa for Music.

Ils ont été sélectionnés parmi plus de 800 candidatures d'artistes musiciens et Dj des quatre coins du monde.

Qu'ils soient présents en groupe ou en solo, les artistes sélectionnés feront briller les scènes de Visa for music dans différents espaces culturels prévus que sont, entre autres, le théâtre national Mohammed VI, le cinéma et le club Renaissance.

Les organisateurs font savoir que dans un format court (show-case d'environ 40 mn), les artistes pourront donner à voir ce qu'ils font de mieux et ce qu'ils ont de plus représentatifs comme créations.

Et pour multiplier les possibilités de rencontre, le marché regroupera des stands de délégations étrangères et des agences qui donneront aux artistes des occasions privilégiées de présenter et promouvoir directement leur travail.

Ce rendez-vous culturel qui réunit chaque année plus de 2000 artistes professionnels et journalistes enregistrera la présence de nombreux artistes marocains.

Les participants viendront aussi de différents pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Il s'agit notamment d'Adai Samb (Sénégal), Almena (Egypte), Ayloul (Jordanie), Dendri (Tunisie), Dg Suraj (Kenya), Djam (Algérie), Edith Weutonga (Zimbabwe) Fra (Ghana), Germaine Kobo et Bella Lawson (Belgique, Togo), Isabel Novella (Mozambique), Kader Tarhanin (Mali), Lindsey Abudei (Nigeria), Lucia de Carvalho (Angola), Majaz (Bahrein), Natacha Atlas (Egypte, France), Rasha Nahas (Palestine) Samira Brahmia (Algérie), Sandra Nakouma (Ouganda), Senge (Cameroun), Siti and The band (Tanzanie), Tambours sacrés de la Réunion, Tan Tan (Liberia) Teriba (Bénin), Tiwiza (France, Algérie).

Il est à noter que ces artistes ont été minutieusement sélectionnés par un jury composé de cinq personnalités de la culture et du monde de la musique : l'artiste et acteur culturel Amine Hamma (Maroc), le poète et programmateur de festival Herman Kabubi (Ouganda), les actrices culturelles Rania Elias (Palestine) et Nathalie Mefe (Cameroun), ainsi que le musicien et directeur artistique Imed Alibi (Tunisie).