Cote d'Ivoire: Meeting des femmes du Rhdp - Plus de 10 mille militantes attendues au Parcs des sports

Le samedi 23 novembre, Jeanne Peuhmond a promis une démonstration de force des femmes, des associations, organisations et groupements féminins de la formation politique des houphouétistes.

Toutes les femmes du Rhdp au Parcs des sports de Treichville le samedi 23 novembre pour montrer leur engagement au Président Alassane Ouattara.

Tel est en substance l'appel lancé, hier, par Jeannot Peuhmond aux femmes houphouétistes à la Rue Lepic à Cocody. En sa qualité de directrice exécutive adjointe chargée des femmes, elle a soutenu que cette mobilisation qu'elle espère grandiose, démontrera que les militantes du Rhdp veulent prendre toute leur place dans la machine électorale de leur formation politique et ainsi montrer à tous qu'elles demeurent une force incontournable qui a toujours été en première ligne du combat.

« Nous attendons 10 mille voire 15 mille participantes à ce grand meeting », a-t-elle insisté, tout en rassurant que toutes les dispositions utiles seront prises pour assurer leur sécurité sur les lieux.

Par ailleurs, la conférencière a fait savoir que cette manifestation que les femmes houphouétistes prévoient d'organiser marquera le début des activités de masse du Rhdp depuis son congrès ordinaire.

« Du Sud au Nord, de l'Est à l'Ouest en passant par le Centre, les femmes du Rhdp viendront entendre la bonne nouvelle, celle d'une Côte d'Ivoire qui restera toujours abonnée à la paix, au développement et à la stabilité grâce au Rhdp et au Président Alassane Ouattara », a-t-elle informé.

Puis de lancer : « Femme militantes de l'UfRhdp, les dynamiques filles de la jeunesse féminine estudiantine et active, et nos braves femmes, membres de nombreuses associations et groupements féminins viendront également démontrer à la communauté nationale et internationale que le bien-être des Ivoiriens et Ivoiriennes se trouve au Rhdp ».

La directrice exécutive adjointe chargée des femmes a souhaité que pour cette "fête grandiose", les participantes soient toutes habillées du pagne de l'alliance des houphouétistes.

Elle a, en outre, précisé que la gent féminine est engagée auprès du Chef de l'Etat parce que celui-ci a posé des actions concrètes qui constituent aujourd'hui des avancées réelles dans la promotion de leurs droits et leur émancipation économique et sociale.

C'est pourquoi, dira-t-elle, « Le Président Alassane Ouattara inspire confiance aux femmes ivoiriennes ».

Jeannot Peuhmond, durant ces échanges, avait à ses côtés, Ehui Agnéro Odette et Touré Aya Virginie, respectivement présidente des femmes du Rhdp et présidente chargée des associations, des organisations et groupements féminins de ce parti politique.