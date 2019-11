Angola: L'Angola et la Bulgarie signent un mémorandum de consultations bilatérales

Luanda — L'Angola et la Bulgarie ont signé vendredi à Luanda une déclaration commune d'intention de signer des accords d'exemption de visa sur les passeports diplomatiques et de service et un mémorandum d'accord sur les consultations bilatérales.

Le mémorandum de consultation permettra des visites de prospection technique de délégations des deux pays, la formation de personnel dans des domaines spécifiques et des échanges commerciaux avec des investisseurs potentiels angolais et bulgares.

Les signataires des documents ont été le ministre angolais des Relations Extérieures, Manuel Augusto, la vice-Première ministre chargé de la Réforme judiciaire et ministre des Affaires étrangères de la Bulgarie, Ekaterina Zaharieva.

La signature des documents a eu lieu au siège du ministère des Relations Extérieures (MIREX), à Luanda, à l'issue des pourparlers officiels entre les deux pays.

Lors de l'ouverture des pourparlers officiels, le ministre Manuel Augusto a estimé qu'il était impératif de revitaliser les liens d'amitié et de coopération entre les deux États, noués en 1976 mais forgés au cours de la lutte armée pour la libération nationale.

Il a rappelé qu'après avoir proclamé son indépendance, l'Angola devait s'affirmer en tant qu'État souverain et investir dans la formation de son personnel. C'est dans ce scénario politique que les deux pays ont forgé leur coopération spécifiquement dans les secteurs de l'éducation et de la santé.

La Bulgarie, un pays des Balkans et le 16ème plus grand pays d'Europe, est depuis des années une destination pour l'éducation de nombreux Angolais qui apportent aujourd'hui leurs connaissances au développement économique et social du pays.

"C'est pourquoi nous souhaitons rétablir ce partenariat, qui s'est révélé bénéfique pour les deux pays", a déclaré le chef de la diplomatie angolaise.

A son tour, la vice-première ministre bulgare chargée de la Réforme judiciaire et ministre des Affaires étrangères, Ekaterina Zaharieva, a déclaré que son pays était disponible pour accorder des bourses aux citoyens angolais dans les domaines de la santé, de l'éducation et des technologies de l'information.

Ekaterina Zaharieva a qualifié d'historique sa visite officielle de deux jours en Angola, visant à renforcer la coopération entre les deux pays.

Les Républiques d'Angola et de Bulgarie ont établi des relations politico-diplomatiques et de coopération en 1976, lors de la signature de l'Accord général de coopération.

Les secteurs de coopération les plus remarquables sont l'agriculture, l'industrie, la pêche, l'éducation, la santé, l'énergie, les médias et la défense, et plusieurs instruments juridiques ont été signés dans ces domaines.

Depuis l'adoption d'une constitution démocratique en 1991, la Bulgarie, un pays du sud-ouest de l'Europe, est devenue une république parlementaire unitaire caractérisée par une forte centralisation administrative et économique. Elle est membre de l'Union européenne (UE), de l'OTAN et du Conseil de l'Europe. C'est également un état fondateur de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.