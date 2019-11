Angola: Un fonds fixe de 100 millions USD destiné aux travaux d'urgence

Luanda — Le ministre de la Construction et des Travaux publics, Manuel Tavares de Almeida, a déclaré vendredi que le fonds fixe annuel de 100 millions USD disponible était destiné aux travaux d'urgence de routes et ponts effondrés, ainsi qu'au confinement des ravins.

Il a clarifié que pour d'autres travaux, les gestionnaires devraient se conformer aux règles d'exécution du budget de l'État ou mieux, être inscrits au Programme d'investissement public (PIP).

Ce fonds, qui fait partie du Fonds routier et des travaux d'urgence, a été approuvé en janvier de cette année par un décret présidentiel, qui vise à collecter et à rassembler des ressources financières en vue de la mise en œuvre du programme national de conservation et d'entretien des routes et des travaux d'urgence qui ne sont pas intégrer dans le PIP.

Selon Manuel Tavares de Almeida, qui intervenait lors du 3e Symposium international sur les routes, promu par l'INEA - Institut de la Route de l'Angola, avec ce fonds, considéré comme un «grand effort» au regard de la loi sur des contrats, il est possible d'intervenir dans des travaux d'urgence avant son approbation par la Cour des comptes.

"Avec ce fonds, nous attaquons des travaux urgents, tels que l'effondrement de ponts en permanence et le confinement de ravins", a-t-il expliqué, précisant que d'autres peuvent attendre le processus d'appel d'offres public.

Généralisant la situation, le ministre a déclaré que l'État effectuait de lourds investissements pour la construction, l'entretien et la maintenance du réseau routier.

Lors du Forum sur le rôle de l'ingénierie dans la création d'infrastructures de soutien au développement, tenu en août dernier, Manuel Tavares a déclaré que l'Exécutif angolais prévoyait de dépenser l'équivalent en kwanzas, environ 175 millions de dollars américains, pour la mise en œuvre du "Programme de récupération des routes", une initiative visant à achever et à restaurer les routes faiblement dégradées dans les 18 provinces faute d'entretien.

Le montant toujours pris en compte dans le budget préliminaire est destiné à la récupération de 370 km de routes et de ponts préalablement identifiés dans diverses régions du pays.

La mauvaise utilisation des routes par la circulation de véhicules surchargés est l'une des principales causes de la dégradation précoce des chaussées.

L'Angola compte actuellement environ 14 500 kilomètres de routes revêtues, sur un total de 76 000 kilomètres enregistrés.

Certaines sections réhabilitées n'ont pas les caractéristiques techniques de conception garanties et nécessitent donc une intervention urgente sous peine de dommages plus importants, en plus de créer des contraintes pour les usagers de la route.

Programme de péage en cours La première phase de la mise en œuvre du programme de péage et de pesée des véhicules est en cours, une action qui permettra de générer des revenus pour l'entretien des routes en structure et d'éviter que le surpoids n'endommage davantage les routes. La première phase de péage en Angola, déjà approuvée par l'Exécutif, couvrira les zones frontalières, notamment Luvo et Noqui (Zaire), Massabi (Cabinda), Santa Clara (Cunene) et d'autres situées dans l'est du pays. La deuxième phase de ce projet dépendra de l'achèvement des routes, suivie d'une étude visant à sélectionner les zones dans lesquelles il est conseillé d'installer des péages avec des échelles pour contrôler l'excès de charge sur les véhicules, en particulier les camions.