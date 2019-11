Tunisie/Libye: Elim CAN 2021 - Mondher Kebaier met en garde les adversaires de la Tunisie

La Tunisie a battu la Libye 4 à 1, vendredi soir, à Rades, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Wahbi Khazri (33'- 89') et Seifeddine Kharoui (41' - 52') ont inscrit les buts des « Aigles de Carthage ». Hamdou El Houni a marqué l'unique but libyen.

« Nous nous sommes préparés pour faire une bonne entame des éliminatoires de la CAN 2021 et surtout essayé d'envoyer un message positif pour nous-mêmes et en même temps mettre en garde nos adversaires sur le bon état de forme de la sélection tunisienne. Quand on joue sur notre terrain, il faut qu'on impose notre jeu et notre domination notamment au niveau de la récupération et des occasions créées, a confié Mondher Kebaier , sélectionneur de la Tunisie. Globalement, il y a beaucoup de points positifs à retenir avec surtout un important volume de jeu créé. Il est vrai que le match paraissait difficile sur le plan mental eu égard aux récentes confrontations entre les deux sélections et qui étaient pour le moins disputées ».

Avec ce succès, la Tunisie se lance idéalement dans ces éliminatoires de la CAN 2021 avant un déplacement en Guinée Equatoriale et un match face à la sélection locale mardi prochain.