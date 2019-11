Ile Maurice: Air Mauritius célèbre le départ à la retraite du pilote Pramil Banymandhub

communiqué de presse

C'est à bord du vol ML 015 qu'Air Mauritius a souhaité célébrer ce départ. Voici le communiqué et quelques photos envoyés à notre rédaction.

Communiqué d'Air Mauritius :

Après plus de 23,000 heures de vol à son actif, le commandant de bord Pramil Banymandhub a déposé ses ailes de navigant aujourd'hui 16 novembre 2019, après effectué son dernier vol à bord de l'A350-900 d'Air Mauritius, le « Pieter Both », en provenance de Paris-Charles de Gaulle.

313 passagers et 14 membres d'équipages étaient à bord du vol MK 015. Parmi les passagers, se trouvaient deux de ses enfants, Sarah et Pramil, et ses deux petits-enfants.

Après ses études secondaires, Pramil Banymundhub a pris de l'emploi dans le secteur bancaire avant de décrocher une bourse pour ses études de pilote en France. De retour au pays trois ans après, il a commencé sa riche carrière de pilote chez Air Mauritius alors qu'il avait à peine 25 ans.

Il est l'un des rares pilotes mauriciens à avoir été aux commandes de tous les avions de la flotte de la compagnie d'aviation nationale à commencer par le Twin Otter, l'ATR, les Boeing B707, B747, B767 et les Airbus A340, A319, A330, et A350.

Pramil Banymundhub qui a été au service d'Air Mauritius pendant plus de 40 ans, a aussi assuré les fonctions de Chef Pilote et de Directeur des Operations et il occupe à ce jour, la fonction de Head of Corporate Safety.

Pramil Banymundhub est le seul commandant mauricien à avoir fait voyager deux souverains pontifes à savoir le Pape Jean-Paul II sur Rodrigues en 1989 et le Pape François vers Antananarivo en septembre dernier.

Le CEO d'Air Mauritius, Somas Appavou et d'autres de ses collègues ont tenu à l'accueillir de manière particulière à son arrivée à Plaisance à bord du 'Pieter Both' en lui présentant un Shield de gratitude.

« Cher Pramil, je te remercie au nom d'Air Mauritius et du pays, d'avoir contribué largement à la construction de l'aviation civile mauricienne, d'avoir été au service du pays et d'Air Mauritius pendant ces 40 dernières années. Ton dévouement et ta passion pour l'aviation resteront pour nous tous, une source d'inspiration à toujours voler plus haut. Je t'invite à créer le Gentlemen's Club qui accueillera tous les passionnés de l'aviation »

Et c'est en citant Antoine de Saint Exupéry que le CEO d'Air Mauritius a conclu son mot de remerciement, « Aimer c'est donner sans retour et tout acte est prière, s'il est don de soi »

Visiblement très ému par l'accueil empreint de simplicité et d'amitié que lui a réservé ses collègues, le commandant Pramil Banymundhub a remercié Air Mauritius de lui avoir permis de réaliser son rêve d'être pilote de ligne pendant ces 40 dernières années, et a réitéré son désir de continuer à mettre ses compétences au service de l'aviation autrement.

Après avoir passé les contrôles d'usage de l'immigration et de la douane, Le commandant Pramil Banymundhub a été chaleureusement accueilli par son épouse Sandhya, sa fille Shreya et les autres membres de sa famille avec des fleurs.

«It's been a long and fruitful journey Captain Banymundhub and we are all proud of you. Time to be grounded now. Welcome home Pramil» pouvait- on lire sur la banderole d'accueil a l'aéroport SSR ce matin.

Nous souhaitons à Pramil une belle retraite bien méritée, et encore une fois nous lui disons merci.