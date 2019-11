Congo-Brazzaville: Vie des clubs - Janbhrid Shurdelui Mampassi réélu à la tête du Club des jeunes

La formation de football Club des jeunes a restructuré ses instances dirigeantes, le 15 novembre, dans la salle de mariage de la mairie de Tié-Tié en présence du directeur départementale des Sports et de l'Éducation physique de Pointe-Noire, Joseph Biangou Ndinga, assisté d'Edvin Mbitsi et Nganga respectivement représentant de la Ligue départementale de football et de la Linafoot.

Conformément aux instructions données par la Fédération congolaise de football aux Ligues et aux clubs de tenir leur assemblée générale élective avant le démarrage de toutes compétitions par catégorie, le Club des jeunes a organisé son assemblée générale le 15 novembre au cours de laquelle le président sortant Janbhrid Shurdelui Mampassi a été réélu. Il présidera aux destinées de son équipe pour un mandat de deux ans avec un bureau exécutif de onze membres. Après son élection, le président réélu a remercié l'équipe qui lui a renouvelé sa confiance et a remercié l'auditoire pour le bon déroulement des travaux.

Cependant, le rapport moral et d'actités présenté stipule que la section football du club dans sa mission d'occuper les jeunes, de les encadrer et de les orienter exécute les tâches qui lui sont assignées et rend compte à ces partenaires et son hiérarchie.

Sur le plan technique, les activités sportives de la saison 2018-2019 avaient démarré en janvier par la reprise des entraînements des seniors, les U17 et les U15. L'équipe senior Club des jeunes, 4e à l'issue du championnat national Ligue2 zone sud a été éliminée cette année en huitième de finale de la Coupe du Congo.

Ce rapport souligne également que la saison dernière n'était pas du tout facile pour l'équipe dans tous les plans. Pour reconquerir le coeur de leur public, les responsables de l'équipe entendent mettre en place une jeune équipe des U12 et améliorer les résultats de leurs équipes. «Nous souhaitons pour les saisons futures avoir les équipes dans toutes les catégories et être capables de commencer et de finir toutes les compétitions organisées par la Ligue, la Linafoot ou la fédération en occupant toujours la première marche », a dit le président du Club des jeunes.

Soulignons que Mampassi Janbhrid Shurdelui est soutenu dans sa mission à la tête du Club des jeunes par Mouanda Aymard, président actif, le 1er vice-président Mounanou Cyriaq , lr 2e vice-président, Bidibou Roch, 3e vice-président Mantinou Rey. Le secrétariat général est géré par Davis Mayoulou suppléé par Jean Louis Ndzanda. Blanche Virginie Okovo assure la trésorerie. Le bureau exécutif du Club des jeunes compte deux membres en attendant la nomination d'un troisième membre. Il s'agit de Blaise Kiboumba et Pauline Ngoma. Le staff technique de l'équipe est géré par Alain Touzolana suivi d'Exaucé Diafouka.