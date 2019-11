Congo-Brazzaville: Hémicycle - Les sénateurs et les députés renforcent leurs capacités en matière de contrôle parlementaire

Le quatrième séminaire d'information et d'échanges sur le contrôle parlementaire et l'évaluation des politiques publiques s'est ouvert, le 14 novembre à Brazzaville, au profit des membres du Sénat et de l'Assemblée nationale.

Cette rencontre vise à permettre aux parlementaires congolais d'échanger avec leurs collègues d'autres pays francophones sur l'évaluation parlementaire des politiques publiques.

Plusieurs thèmes seront abordés, au nombre desquels, les enjeux démocratiques et politiques des différentes formes d'évaluation parlementaire dans l'espace francophone, les études d'impact, les autres procédures d'évaluation parlementaire des politiques publiques, les spécificités de l'évaluation parlementaire canadienne et de l'évaluation parlementaire bicamérale française.

«Ces thèmes variés et riches sont d'une pertinence avérée pour la République du Congo comme pour tous les parlements de l'espace francophone qui sont engagés depuis des décennies dans un vaste chantier de consolidation et d'institutionnalisation de la démocratie parlementaire et, plus récemment, dans la mise en place de mécanismes d'évaluation, qui demeurent, il faut bien le reconnaître, un peu partout perfectibles », a déclaré Philippe Pejo, l'un des responsables de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.

Ouvrant les travaux de cette rencontre, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Roland Bouiti-viaudo, a rappelé aux députés et sénateurs, les objectifs visés et les thématiques traitées au cours des trois précédents séminaires tenus en 2018 et 2019 sur les thèmes « La communication parlementaire », « L'administration et l'organisation du travail parlementaire », « La plus-value législative ».

Rappelant l'importance du thème de cette année, à savoir « Le contrôle parlementaire et l'évaluation des politiques publiques », ainsi que la pertinence des thématiques proposées, Roland Bouiti-viaudo, a exhorté les participants à faire preuve de disponibilité et d'assiduité pour enrichir davantage les connaissances afin d'améliorer et accroître l'efficacité dans le travail parlementaire.