Tunisie: Elim CAN 2021 - Wahbi Khazri - « Nous avons fait une bonne entame »

Auteur d'un début de saison contrasté à l'ASSE, Wahbi Khazri s'est offert un doublé hier avec sa sélection. L'attaquant de l'AS Saint-Etienne était titulaire avec la Tunisie, qui a écrasé 4-1 la Libye à Radès lors des éliminatoires de la CAN 2021. Khazri a ouvert le score sur penalty en deux temps à la 33e minute, après avoir vu sa tentative repoussée par le gardien libyen. Et le numéro 10 des Aigles de Carthage, qui n'avait plus joué en sélection depuis quatre mois, a clôturé le score à la 89e, en profitant d'un caviar, seul face au but vide.

« L'adversaire du jour n'était pas facile à jouer et on savait déjà que les premiers matches sont délicats à négocier et qu'il fallait se mettre dans le bain très vite. Nous avons fait une bonne entame de match et nous étions très appliqués en mettant en œuvre à la lettre les consignes du coach. Hormis le but encaissé, la prestation était aboutie et tout le monde s'est donné à fond », a confié Wahbi Khazri.

Avec ce succès, la Tunisie se lance idéalement dans ces éliminatoires avant un déplacement en Guinée Equatoriale et un match face à la sélection locale mardi prochain.