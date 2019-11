Nigeria: Victor Moses - Le Nigérian de retour Chelsea en janvier ?

Le Nigérian Victor Moses est actuellement en prêt du côté du Fenerbahce mais les résultats ne sont pas concluants.

Chelsea l'a prêté à Fenerbahce cette saison, mais sa forme, combinée à des blessures, a fait que son séjour en Turquie a l'air d'un mauvais coup, puisqu'il n'a marqué aucun but et n'a fait aucune décisive lors de ses trois derniers matches. En manque de temps de jeu et pas assez décisif, Victor Moses pourrait bien revenir plus vite que prévu à Chelsea. En effet, d'après le Sun et d'autres médias, l'aventure du Nigérian au Fenerbahce a pris du plomb dans l'aile. Fenerbahce voudrait renvoyer le Super Eagle à Chelsea en janvier. Le directeur du club, Ersun Yanal n'est pas satisfait du rendement de l'international nigérian et souhaite signer un ailier droit en janvier

Pourtant revenu à un très bon niveau sous la patte d'Antonio Conte quand il était entraîneur des Blues, Victor Moses ne semble pas faire bonne impression en Turquie. Moses et Lampard étaient coéquipiers lors de la première saison du Nigérian au club de l'ouest londonien et Lampard est conscient de ses qualités.

Depuis son arrivée en 2012 à Londres, Victor Moses a connu quatre équipes sous la forme d'un prêt : Liverpool, Stoke City, West Ham et Fenerbahce.