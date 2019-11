Algérie: Présidentielle du 12 décembre - L'UNPA appelle à une large mobilisation des agriculteurs

Alger — Le secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui a appelé, samedi, à Alger, les agriculteurs et les paysans à travers le territoire national à une large mobilisation pour "la réussite" de l'élection présidentielle du 12 décembre.

S'exprimant lors d'une réunion, tenue au siège de l'UNPA, à laquelle ont assisté les secrétaires des unions de wilayas, des présidents de fédérations, M. Alioui a exhorté les agriculteurs et les paysans algériens à une "large mobilisation pour la réussite des élections du 12 décembre" et à s'exprimer de manière "libre et transparente" afin d'élire le futur président de la République.

Soulignant que ce scrutin constitue une "étape importante dans l'édification d'une nouvelle République pour laquelle aspire tout le peuple algérien, dont les paysans", le SG de l'UNPA a affirmé que ce rendez-vous électoral permettra, aussi, de "faire face à toutes les tentatives visant à attenter à la stabilité du pays".

Assurant que l'organisation suit avec "sagesse et lucidité" les questions nationales, Mohamed Alioui a rappelé également que les paysans représentent une "frange indissociable" de la société algérienne, mettant l'accent à ce propos sur "leur passé historique et leur rôle dans la lutte armée durant la Guerre de libération nationale".

Saluant le rôle efficace de l'Armée nationale populaire (ANP), à sa tête le général de corps d'Armée, Ahmed Gaid Salah, vice-ministre de la Défense nationale, et chef d'Etat-Major de l'ANP, et de tous les services de sécurité dans la préservation de la sécurité et de la stabilité nationales, le secrétaire général de l'UNPA a félicité, en outre, tous les paysans et agriculteurs qui ont exprimé leur soutien au processus électoral en cours.

"En cette occasion du 45ème anniversaire de la création de notre organisation, je félicite tous les agriculteurs algériens pour leur patience et pour les efforts déployés pour préserver notre pays, malgré toutes les pressions subies de la part de certaines parties. Celles-ci qui sont vouées à échouer", a-t-il fait savoir.

"Les paysans algériens vont participer au scrutin présidentiel du 12 décembre avec force et conviction", a-t-il ajouté, précisant que l'organisation compte plus de 4 millions d'adhérents faisant d'elle parmi les plus importantes associations du pays.

Lors la réunion, les représentants des unions de wilayas ont soulevé les principales préoccupations du secteur, portant notamment sur la gestion du foncier agricole, la représentation de la profession au sein des chambres régionales et de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) ainsi que la révision du cadre juridique régissant ce domaine.