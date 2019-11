Algérie: Présidentielle - L'Algérie à l'aube d'un changement majeur et radical

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune a affirmé, samedi au Centre international des Conférences (CIC) Abdellatif Rahal, que "l'Algérie est à l'aube d'un changement majeur et radical".

Intervenant à la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur l'appui des start-up dans les domaines du service public, M. Dahmoune a précisé que "l'Algérie est à l'aube d'une nouvelle étape qui connaitra un changement majeur et radical, et il est de notre devoir, à cette occasion, d'accompagner cette transition souhaitée et franchement exprimée par notre peuple qui ne ratera pas le rendez-vous du 12 décembre prochain pour dire son mot", estimant qu'il est également de notre devoir "de donner à notre société une lueur d'espoir pour un meilleur lendemain".

A noter que la cérémonie d'ouverture des travaux de cette Conférence, organisée par le ministère de l'Intérieur, s'est déroulée en présence de nombre de ministres et représentants de plusieurs instances et secteurs concernés, et plus de 1000 participants spécialistes du domaine et experts nationaux et étrangers.